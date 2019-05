Autore:

Lorenzo Centenari

IL TEMPO DEI MOTORI Un'Alfa Romeo da polso, oppure - capovolgendo la prospettiva - l'Alfa Romeo degli orologi. Dalla mescolanza tra la tecnica e i valori del Biscione e di una maison da leggenda come Eberhard & Co., ecco "Quadrifoglio Verde", il cronografo della passione per lo sport e la meccanica. La fogliolina simbolo delle Alfa più prestazionali segue ora il proprietario anche una volta abbandonato il volante: già, perché elemento distintivo dello squisito prodotto svizzero è proprio un Quadrifoglio con funzione di lancetta, quella che si muove dentro il contatore dei secondi continui. In edizione limitata a 250 esemplari, Eberhard & Co. Quadrifoglio Verde è già ordinabile al prezzo di 3.980 euro. Consegne a partire da settembre 2019.

RACING CRONOGRAPH Il fiorellino portafortuna, ma non solo. Lo special edition Eberhard & Co. si ispira a stile e cuore Alfa Romeo anche nel quadrante nero intenso, curato affinché rispecchi la leggibilità degli strumenti sui cruscotti Alfa, mentre anche la scala tachimetrica che circonda il quadrante stesso è di evidente impronta automobilistica. Sportiva e raffinata anche la cassa in acciaio da 43 mm di diametro: lunetta e pulsanti satinati sono una delizia di design, il movimento cronografico automatico che al suo interno anima i tre contatori è a sua volta un esercizio di altissima precisione.

EBERHARD E LE AUTO "Orgogliosi di presentare un cronografo - dichiara Mario Peserico, ad di Eberhard Italia - che sancisca il legame con Alfa Romeo, Casa auto con la quale riscontriamo molte affinità, a partire da un comune obiettivo di ricerca & sviluppo tecnico e tecnologico. Una partnership che nasce da valori comuni, una innata passione, uno sguardo rivolto al futuro e che si rispecchia in un prodotto dalle linee pure, perfetto mix tra anima sportiva, ricercatezza estetica, cura di ogni dettaglio. Quadrifoglio Verde costituisce per noi un ulteriore connessione con il mondo dei motori, con il quale abbiamo una relazione estremamente consolidata".