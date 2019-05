Autore:

Federico Sardo

IL PRESENTE Durante la conferenza stampa relativa agli incassi del primo quadrimestre del 2019, il CEO di Ferrari Louis Camilleri ha annunciato che la casa di Maranello smetterà di produrre i motori Maserati. Ha affermato che il calo di vendite del Tridente aveva portato a una flessione negativa nel reparto motori e che, tagliando la fornitura, il Cavallino potrà concentrarsi esclusivamente sul proprio reparto automobilistico.

IL PASSATO Dal 2002 tutti i motori di Maserati sono stati prodotti da Ferrari, in base agli accordi che negli anni Novanta portarono Fiat a delegare a Maranello il controllo sul brand. La partnership è proseguita anche in seguito al ritorno di Maserati sotto il cappello di FCA, avvenuto nel 2015.

I MOTORI Nel corso degli anni, Ferrari ha fornito a Maserati un motore tre litri biturbo V6, un 3,8 litri biturbo V8 e un 4,7 litri aspirato V8. Entrambi i V8 erano creazioni originali di Ferrari, mentre il V6 è una produzione interna di Maserati basata sul propulsore Chrysler Pentastar.

IL FUTURO Non è ancora chiaro chi si occuperà in futuro dei motori Maserati. Secondo l’accordo, la fine della produzione di motori per il Tridente avrà luogo intorno al 2021 o 2022. A quel punto, volendo fare delle ipotesi, potrebbero essere candidati un V8 di produzione americana (come vi suonerebbe un Dodge Hellcat da 707 CV?) o un parente del V6 dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Sempre che la parentela di quest'ultimo con il Cavallino non sia giudicata troppo stretta...