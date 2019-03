Autore:

Matteo Gallucci

ESEMPLARE UNICO La Maserati non hai mai realizzato ufficialmente una versione Shooting Brake della sua Maserati Quattroporte. Ci pensò qualche anno fa la Carrozzeria Touring che costruì quattro esemplari su base Quattroporte di precedente generazione chiamati "Fastbacks Bellagio".

OCCASIONE PERSA Un appassionato di questo esclusivo modello del Tridente ha perso l'occasione di acquistare una delle quattro vetture durante l'asta del 2013. Dalla delusione dell'occasione persa decise di fare creare la propria versione shooting brake su base Maserati Quattroporte di sesta generazione fresca di debutto.

OCCHIO AL PREZZO La caccia all'allestitore inizò cercando aziende nel Regno unito per realizzare l'auto. La maggior parte di esse chiesero circa 200.000 sterline (234.355 euro) più il costo della Quattroporte per la conversione a shooting brake. Durante la ricerca il volenteroso appassionato incontrò Adam Redding, un nome nel campo del restauro di automobili. Ci fu piena sintonia e dopo aver definito nei minimi dettagli il nuovo design e il budget massimo iniziarono i lavori.

LA CONVERSIONE La Maserati Quattroporte ostruita nel 2015 e registrata per la prima volta nel 2016 è diventata Shooting Brake dopo 1500 ore di lavoro di modifiche strutturali alla vettura della Casa di Modena.

DOTAZIONE La Maserati Quattroporte One-Off ha la carrozzeria con vernice metallizzata color Gunmetal Grey, cerchi in lega Mercurio da 20”, interni in pelle nera, finiture Piano Black, navigatore satellitare, sedili riscaldabili, tettuccio apribile, telecamera posteriore, portellone posteriore elettrico, retro personalizzato e il nuovo portellone elettrico costruito appositamente.

FOR SALE La speciale Maserati Quattroporte Shooting Brake ha percorso solo 14.023 km praticamente in rodaggio visto le capacità da maratoneta del motore V6 diesel da 3 litri. L’auto è in vendita presso Autostorico, un dealer per veri collezionisti nel Regno Unito però il prezzo è solo su richiesta.