Autore:

Simone Valtieri

PILOTA PER UN GIORNO Tra barche e yacht, e con per sfondo la riconoscibilissima Monte Carlo, abbiamo incontrato Davide Valsecchi, campione GP2 e amato commentatore per Sky Sport F1 HD, chiedendogli di raccontarci qualcosa in più sulla bella iniziativa BMW Valsecchi GP Experience, grazie alla quale si può diventare pilota per un giorno, assistiti da professionisti del settore, mental coach e - ovviamente - da Davide, che rischierà la sua pellaccia salendo con voi a bordo di una BMW M2 Competition.

IN PISTA A 280 KMH La guida in pista, come ci spiega Davide nel video girato a Monte Carlo, è solo il quarto step di una giornata che ricorderete a lungo. Si inizia con un briefing nel quale si verrà istruiti, oltre che da Valsecchi, dai preparatissimi istruttori della BMW Driving Experience, poi una sessione di 30 minuti con un preparatore fisico e mentale (il cui nome è spoilerato nel filmato...), dopodiché si passa al simulatore di guida. Alla fine sarete pronti a domare i 410 cavalli della M2 Competition, un bolide che va da 0 a 100 in 4,2 secondi netti toccando i 280 kmh di velocità.

NE MANCANO TRE I primi due appuntamenti con la Valsecchi GP Experience sono stati un successo, ad Adria e Franciacorta, ma se li avete persi c'è ancora tempo per iscriversi a uno dei restanti tre: a Cervesina (18-19 giugno), Magione (2-3 luglio) e Binetto (3-4 settembre). Tutto qui? No! Il prezzo è di 100 € iva inclusa, e a partecipare con voi a questa esperienza, di volta in volta un ospite d'eccezione, come Marco Melandri, Mauro Sanchini, Guido Meda e Federica Masolin: non vi resta che gustarvi il nostro video. Per informazioni dettagliate e per iscrivervi, visitare il sito: valsecchigpexperience.bmw.it