Autore:

Lorenzo Centenari

IL BORSINO La stampa di settore dà un giudizio a quel prodotto ancora prima che debutti sul mercato, poi in concessionaria il pubblico ne testa il polso. Nessuno meglio del proprietario stesso, dopo mesi o anni di utilizzo quotidiano, può tuttavia misurare il grado di affidabilità della sua auto. Consumer Reports fa periodicamente il punto della situazione: sulla base delle rimostranze dei clienti, i modelli migliori e quelli peggiori. Il rapportino 2018 riserva qualche sorpresa: l'automobilista è giudice severo che non guarda in faccia a nessuno e a nessun brand.

ELICA DANNEGGIATA Consumer Reports raccoglie gli esposti della platea Usa: alcuni modelli in classifica, in Europa non esistono nemmeno. Come Acura RDX, crossover commercializzato dal sub-brand di Honda i cui padroni hanno lo scorso anno lamentato numerosi problemi all'elettronica di bordo, sistema di navigazione incluso. BMW Serie 5 è al contrario un'auto popolare su ambedue le sponde dell'Oceano Atlantico: ebbene, nel 2018 proprio una delle auto simbolo dell'Elica avrebbe innervosito i proprietari più del solito. Noie al sistema di sbloccaggio porte senza chiave, così come all'illuminotecnica e al software di infotainment: il display centrale che si spegne all'improvviso, il navigatore che va in tilt. Chi l'avrebbe detto.

QUALITÀ TEDESCA? Si badi, citiamo auto che hanno visto il proprio rating scendere più della media, non le auto meno affidabili in assoluto. Il danno all'immagine è in ogni caso grave. Ne sa qualcosa anche Volkswagen Tiguan, la cui release 2018 è stata afflitta in molti casi da difetti ai fari anteriori, così come al sistema di apertura-chiusura cristalli e portiere. Grane anche con la funzione di avviamento del motore da remoto, tutti problemi che Volkswagen sostiene comunque di aver risolto a breve distanza dall'ingresso sulla scena del suo midsize Suv. Lamentele anche dal bacino FCA: sia Chrysler 300, sia Dodge Charger, avrebbero registrato malfunzionamenti alla radio, al navi, all'impianto di climatizzazione.

CROCE E DELIZIA Infine, tra le big si becca una nota di demerito anche la super-chiacchierata Tesla Model 3. E dopo tutte le disavventure che ha passato, stavolta ce lo aspettavamo. La sedan elettrica più discussa del momento sarebbe finita nel mirino dell'associazione dei consumatori per difetti sia meccanici, come alcuni assemblaggi interni tutt'altro che perfetti, sia per imprecisioni di verniciatura della carrozzeria, sia anche per guasti alle maniglie porte. Chi scende, chi sale: incrementa il tasso di soddisfazione dei clienti BMW X3 e di prodotti Usa oriented come Genesis G90 e Lincoln Nautilus. Quando la qualità paga.