RUF CTR3: un motore boxer 8 cilindri da 1.000 CV rende unica la supercar tedesca

In un contesto in cui l'industria automobilistica guarda sempre più all'elettrificazione a causa delle sempre più stringenti normative antinquinamento, RUF sceglie una strada diversa sviluppando un propulsore completamente inedito.

RUF presenta il nuovo boxer a 8 cilindri

Al Goodwood Festival of Speed lo specialista tedesco (guarda la homepage di RUF) porta al debutto il nuovo motore 8 cilindri boxer, un progetto destinato a equipaggiare una futura supercar della casa. Per il momento, l'unità viene installata su un prototipo CTR3, utilizzato come banco di prova per lo sviluppo del nuovo powertrain.

RUF CTR3: la supercar tedesca con motore 8 cilindri boxer debutta a Goodwood 2026

Un progetto inedito per il marchio tedesco

Il nuovo boxer biturbo da 4,8 litri rappresenta una soluzione tecnica rara anche nel panorama delle sportive più esclusive. Il propulsore è stato progettato per sviluppare 1.000 CV e 1.000 Nm di coppia, valori simili a una supercar come la Lamborghini Revuelto, ma senza ricorrere ad alcun sistema di elettrificazione. Ad affiancarlo c'è un cambio manuale a sei marce, anch'esso sviluppato internamente dall'azienda, a conferma della volontà di mantenere un'impostazione tradizionale orientata al piacere di guida.

RUF CTR3: 1.000 CV e 1.000 Nm di coppia senza elettrificazione e con cambio manuale

Il prototipo deriva dalla CTR3 Evo

Il prototipo utilizzato per il debutto dinamico è stato allungato di circa 100 mm rispetto alla versione standard della CTR3 per ospitare il nuovo propulsore. La vettura utilizza una sezione anteriore derivata dalla Porsche 911, abbinata a un telaio posteriore tubolare realizzato su misura. Sul piano estetico cambia soprattutto la livrea nera e gialla ispirata alla storica Yellowbird, mentre gran parte della carrozzeria è condivisa con la CTR3 Evo. Il modello condivide infatti cofano motore, paraurti e terminali di scarico con la precedente evoluzione.

RUF CTR3: la sezione anteriore deriva da una Porsche 911

Debutto affidato al conduttore di Top Gear

Durante la manifestazione britannica il prototipo affronta la celebre cronoscalata con al volante Tanner Foust, pilota ed ex volto di Top Gear USA. Per il fondatore Alois Ruf, il nuovo boxer V8 rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell'azienda, destinata ad aprire un nuovo capitolo nello sviluppo delle sportive del marchio.

Al momento RUF non ha ancora comunicato quando il nuovo propulsore entrerà in produzione su un modello di serie, ma il debutto di Goodwood conferma l'intenzione del costruttore di continuare a investire nei motori ad alte prestazioni.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/07/2026