Porsche 911: il rendering del designer ucraino la rende unica e... più piccola

La sportiva tedesca rinasce in chiave compatta rispetto alla "noveundici" originale grazie alla fantasia di Mykola Tarasenko. Vediamo insieme il risultato

Negli ultimi decenni, la Porsche 911 ha visto un aumento progressivo di dimensioni e peso. Certo, rimane una delle migliori auto sportive sul mercato, ma aggiungere volume a un veicolo come questo non sempre è una scelta che paga. Quindi, la domanda sorge spontanea: l'attuale 992 avrebbe potuto essere ancora migliore se fosse stata più piccola e più simile alla 911 originale?

Porsche 911 by Mykola Tarasenko: il render del designer ucraino che reinterpreta la sportiva

A proporre una possibile risposta è il designer ucraino Mykola Tarasenko, che ha condiviso online una sua reinterpretazione della celebre sportiva (leggi l’articolo sul magazine anglosassone). Il suo rendering immagina una 911 dalle proporzioni più contenute, pur mantenendo elementi stilistici moderni e fedeli al DNA della Casa di Zuffenhausen (guarda il rendering di Porsche 911 GT2 RS).

Porsche 911 by Mykola Tarasenko: libera interpretazione che esalta le forme compatte

Le caratteristiche del progetto

Il concept di Tarasenko (guarda la pagina Instagram del designer) conserva tratti iconici della coupé tedesca, ma introduce scelte stilistiche più verticali e compatte:

Fari anteriori circolari con sottili luci diurne a LED

Griglia nera frontale di chiara ispirazione classica

Parafanghi pronunciati, fedeli alla tradizione 911

Barra luminosa posteriore a tutta larghezza

Spoiler fisso e terminali di scarico compatti

Porsche 911 by Mykola Tarasenko: l'auto conserva le linee senza tempo dell'originale

Attualmente, la generazione 992 è in produzione dal 2018, con una versione aggiornata attesa per il 2025. Nonostante le suggestioni del rendering, è improbabile che la prossima 911 adotti proporzioni più ridotte. Tuttavia, il lavoro di Tarasenko può essere considerato come un ottimo esercizio di stile.

Chissà che Porsche (guarda la homepage di Porsche Italia) non prenda qualche spunto da questo modello per tracciare le linee della su futura sportiva. Voi cosa ne dite?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2025