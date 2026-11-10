Polestar Formula 2030: il concept che anticipa le nuove Polestar 2 e Polestar 7

Polestar ha svelato il concept Formula 2030, una sportiva compatta a quattro porte che anticipa il design delle prossime Polestar 2 e Polestar 7

Polestar ha svelato il concept Formula 2030, la prima show car nata sotto la guida del responsabile di design Philipp Römers. Il progetto mostra la direzione stilistica che il marchio svedese vuole seguire nei prossimi anni. Diversi elementi del concept arriveranno infatti sulla prossima generazione di Polestar 2 e sulla Polestar 7.

Una sportiva compatta e bassa

Formula 2030 è una quattro porte compatta dal taglio sportivo. Misura 4.680 mm in lunghezza e 2.021 mm in larghezza. Il passo è di 2.780 mm. L’altezza si ferma a 1.350 mm, un valore inferiore perfino a quello della Polestar 5 Grand Tourer.

Polestar Formula 2030

Per dimensioni si colloca tra la futura Polestar 2 e la Polestar 7. Dalla Polestar 4 SUV riprende l’idea di praticità, abbinata a proporzioni basse. Il disegno punta sull’abitacolo arretrato, sul lungo cofano e sugli sbalzi ridotti. Ci sono poi i cerchi da 22 pollici e i passaruota posteriori muscolosi. Visto dall’alto, il profilo ricorda la classica bottiglia di Coca-Cola.

Esterni

Davanti restano i fari Dual Blade, ispirati a quelli della Polestar 3. Sono integrati in un’ala aerodinamica e anticipano il frontale della prossima Polestar 2. Il muso “shark nose” ha uno splitter pronunciato, collegato alla carrozzeria da una spina centrale.

Polestar Formula 2030

Lungo la spina c’è un solo tergicristallo verticale, ispirato alle auto da corsa. Il parabrezza avvolgente con effetto visiera richiama la prima Polestar 2. Sotto una copertura aerodinamica si nasconde un LiDAR. Esce da solo quando il conducente attiva la guida autonoma. Sul tetto panoramico in vetro compare poi la stella Polestar, proiettata.

Dietro cambia il linguaggio luminoso dove troviamo i nuovi gruppi ottici Single Blade, mostrati in anteprima rispetto alla produzione di serie. L’ala è fissata al centro con supporti illuminati, mentre il diffusore è pensato per generare carico aerodinamico.

Interni: tornano i comandi fisici

La novità più interessante è dentro. Polestar vuole riequilibrare il rapporto tra digitale e fisico con una soluzione meccatronica. Dietro il volante c’è HyperDIM, un display da 20 pollici curvo, fissato al piantone dello sterzo. Lo schermo centrale è da 12,2 pollici ed è integrato nel tunnel rialzato. Sotto trova posto un pannello con otto controlli fisici personalizzabili. Il guidatore sceglie il tipo di comando, ad esempio interruttori a bilanciere o manopole. Decide anche la funzione da associare.

Le modalità di guida sono tre: Performance, Normal e Autonomous. Si selezionano facendo scorrere in avanti un selettore sulla console centrale. Il gesto sposta fisicamente lo schermo e cambia la postura di guida. In Autonomous il display resta alto e visibile. Sedile e volante si allontanano man mano che l’auto assume il controllo. In Performance lo schermo scende a filo plancia, mentre volante e HyperDIM si avvicinano al torace. I quattro sedili singoli sono molto bassi. Supporti laterali e cuscini Air Inflatable si adattano al corpo degli occupanti.

Polestar Formula 2030

L’accesso è agevolato dalle portiere ad apertura contrapposta, senza montante centrale. A bordo c’è anche Google Gemini, integrato tramite Google built-in. Juan Pablo Bernal, Head of Interior Design, ha spiegato la scelta. ''Reintroduciamo pulsanti e controlli fisici e crediamo di aver raggiunto un’armonia tattile coerente con il nostro posizionamento premium”

Colori, materiali e sostenibilità

La concept debutta con una nuova tinta, chiamata Nitrogen. Cambia aspetto a seconda della luce naturale e copre carrozzeria, cerchi, modanature, splitter e diffusore. Lo Swedish Gold, tipico delle versioni Performance, compare su pinze Brembo, cappucci delle valvole, inserti interni e cinture. Sul fronte sostenibilità, Polestar porta avanti la strategia mono-materiale.

Polestar Formula 2030

Gli interni delle porte sono così completamente riciclabili. Telaio dei sedili e traversa della plancia sono in acciaio zincato a basse emissioni. Gli schienali usano un composito bio-based. Unisce lino europeo e polipropilene di origine biologica, in una trama a griglia che richiama i campi di provenienza. Nel bagagliaio resta a vista parte della struttura, in composito di fibre naturali Bcomp.

Si vedono anche gli ammortizzatori Öhlins. Il vano anteriore è pensato per ospitare caschi da competizione ed estintore.

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