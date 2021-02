NAVIGAZIONE CONNESSA Waze è una delle più diffuse app per la navigazione in auto (non perdetevi il nostro speciale con le migliori app per l'automobilista), famosa e apprezzata soprattutto per il suo spirito fortemente “social”, che permette agli automobilisti di inviare segnalazioni di traffico, incidenti e controlli, che vengono poi diramate agli utenti che le incontreranno sul loro percorso.

NON SOLO MUSICA Da qualche tempo Waze è stata arricchita della funzionalità Audio Player che permette, direttamente all’interno dell’applicazione, di controllare altre app per l’ascolto di musica e podcast come Spotify, Apple Music, YouTube Music e Deezer. Da oggi, nel programma Audio Player entra a far parte anche Audible, uno dei principali servizi di audiolibri e pocast.

CONTENUTI A GO-GO Gli abbonati al servizio Audible potranno così accedere direttamente ai contenuti della piattaforma, che consta di oltre 600.000 tra audiolibri, podcast e altri programmi audio. Una vera e propria biblioteca portatile, che può essere ascoltata tanto durante un lungo viaggio quanto mentre si subisce il traffico fermi in colonna.

COME SI USA Come si vede anche nel video qui sotto, per accedere ai contenuti Audible è sufficiente aprire Waze, toccare l’icona della nota musicale in alto a destra e - se installato sullo smartphone - selezionare Audible come lettore audio tra quelli disponibili. Le indicazioni di navigazione arriveranno al conducente direttamente dalla app. Disponibile gratuitamente per iOS e Android, Waze può essere scaricato dal sito ufficiale, mentre Audible si trova all'indirizzo audible.it.