Autore:

Federico Sardo

UNIVERSO FERRARI A settembre 2019 Ferrari organizzerà a Maranello una grande mostra evento in assoluta esclusiva: Universo Ferrari. Per la prima volta infatti, nella storia del Cavallino Rampante, verrà organizzata una grande esposizione che prevede anche alcuni giorni di apertura al pubblico.

PORTE APERTE Si tratta di un evento unico perché solitamente Ferrari dà la possibilità ai suoi clienti internazionali di ammirare le proprie vetture privatamente e in esclusiva, ma questa opportunità non era mai stata estesa prima d’ora anche al pubblico dei semplici curiosi e appassionati.

COSA CI SARÀ Verrà realizzata per l’occasione un’area dedicata, a poca distanza dalla mitica fabbrica di Maranello, dove ci saranno una serie di singole sezioni dedicate all’esposizione delle vetture dei diversi settori, dalle classiche che hanno fatto la storia del marchio, a quelle della Scuderia di Formula 1, nonché una per i modelli attualmente sul listino.

ANCHE SF90 STRADALE Universo Ferrari sarà anche un’occasione da non perdere per poter vedere da vicino per la prima volta la chiacchieratissima ibrida SF90 Stradale, che ancora non è stata mostrata direttamente al grande pubblico: sarà probabilmente l’unica opportunità di vederla al di fuori di qualche grande Salone internazionale dell’auto.

PROSSIMAMENTE Appuntamento quindi a settembre in quel di Maranello, e al più presto per gli ulteriori dettagli che non mancheremo di comunicarvi non appena verrano resi noti dalla Scuderia del Cavallino, che per ora si è limitata ad annunciare l'evento.