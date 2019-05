Autore:

Emanuele Colombo

QUANTO COSTA Attesa per il debutto il 31 maggio 2019, in questi giorni si susseguono rumors e avvistamenti dei muletti della nuova supercar Ferrari ibrida. Le ultime notizie vengono dalla Germania, dove il magazine Auto Motor und Sport sostiene che il nuovo bolide del Cavallino sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2 secondi netti. Per il prezzo si parla di 600.000 euro: da due a tre volte il costo di una Ferrari 488 (secondo le versioni), ma pur sempre la metà di quanto bisognava sborsare al lancio per una LaFerrari.

LA SCHEDA TECNICA Perché abbiamo citato la 488? Perché come lei la nuova Ferrari hybrid avrà un V8 biturbo da 3,9 litri sotto al cofano, in posizione centrale. E raggiungerà 1.000 cavalli di potenza grazie al contributo di tre motori elettrici: due collocati anteriormente e uno all'interno della trasmissione. L'elettrificazione dovrebbe portare in dote un peso significativamente più alto di quello delle attuali Ferrari a motore centrale, ma la trazione integrale attuata tramite i motori elettrici all'anteriore apre la porta a un torque vectoring particolarmente evoluto, per un handling tutto da scoprire. E come per l'arrivo di un nuovo membro in una famiglia reale si apre il toto-nomi: si chiamerà Ferrari 488 Hybrid?