ALL'IMPROVVISO Mentre sono oltre 150.000 la Tesla che rischiano il richiamo negli USA, sul web ne spuntano... di nuove. Circolano infatti le foto di un esemplare di Tesla Model S in versione Cabriolet. Una vera e propria ''scoperta'' perché - qualora vi sfuggisse - quest'auto semplicemente non esiste. Che sia merito di Photoshop, o che si tratti davvero di una special realizzata su richiesta di qualche cliente estroso? Il dubbio resta...

Yay or nay? pic.twitter.com/jDzUc7zZX6 — Tesla Owners UK (@TeslaOwnersUK) January 16, 2021



UN CERTO STILE Fake oppure no (il post sul profilo Twitter di Tesla Owners UK non svela le coordinate, anche se la mini photo session sembra rimandare a un autosalone da qualche parte in Europa), la Tesla Model S così fatta (decapottabile e a due porte) non è niente male. Da lontano, quasi potrebbe essere scambiata - ho detto quasi - per la Maserati GranCabrio (foto sotto): non fosse per il V8 dell'italiana, certamente udibile da lontano, a differenza del motore elettrico della berlina di Palo Alto.

COSA C'È SOTTO E cosa si nasconde sotto al bagagliaio? Forse capote elettrica e roll-bar? Tutte queste domande, al momento, non trovano una risposta. Se venisse confermata la veridicità di quanto visto in foto, sarebbe un peccato tenere questa Tesla ferma in salone, no? Cercheremo di scorprire qualcosa di più... Restate collegati.