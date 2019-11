DOVE E QUANDO Da dicembre 2019 inizia la partnership triennale tra SEAT e la cittadina montana di Santa Caterina Valfruva (SO). Il Brand di Barcellona vuole portare lo spirito catalano in Valtellina con una collaborazione a 360° per valorizzare al meglio il territorio. Come? Con attività di comunicazione, intrattenimento e super eventi oltre a test drive in aree dedicate con tutte le vetture della gamma SEAT e CUPRA.

A TUTTO SUV Gli ultimi tre anni sono stati molto frizzanti per la Casa di Barcellona. Una gamma SUV rinnovata e completa che si sviluppa con la più piccola SEAT Arona (unico B-SUV disponibile anche a metano), con la intermendia SEAT Ateca e con la grande SEAT Tarraco (disponibile anche a 7 posti). Un SUV per tutti i gusti ed esigenze dei clienti grazie ad un design spigoloso, alla moda e sportivo unito a interni di qualità e funzionali con un importante focus sulla tecnologia e guida autonoma (retaggio del Gruppo Volkswagen).

TRA PRESENTE E FUTURO Importante step per SEAT è l’elettrificazione di tutti i suoi modelli con un particolare riguardo verso la mobilità sostenibile. La sua prima auto elettrica è la SEAT Mii electric ma entro il 2021 arriveranno modelli completamente elettrici (EV) e plug-in hybrid (PHEV) oltre alla già annunciata SEAT el-Born full electric. Infatti prossimamente arriveranno le versioni ibride plug-in di Tarraco e Leon e le plug-in high performance CUPRA Formentor e CUPRA Leon.

NEL CUORE DELLO STELVIO Tornando all’accordo tra SEAT e Holding Carisma (la società che controlla gli impianti di Santa Caterina) prevede la collaborazione tra le due società, finalizzata alla sponsorizzazione e all’attivazione della casa automobilistica in tutte le properties del polo sciistico di altissimo livello di Santa Caterina, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Le strade che attraversano questi luoghi sono senza pari: un palcoscenico panoramico più che adatto per provare le auto di SEAT e CUPRA che si distinguono per design e performance da sportive.

SNOW PARK Tra le attività volte all’intrattenimento del pubblico che verranno sviluppate da SEAT a Santa Caterina, ci sono la creazione di uno snow park, un’istallazione luminosa che porterà i colori unici al mondo del tramonto di Barcellona in alta quota, piuttosto che l’animazione dell’après-ski presso la “Terrazza SEAT” (nel senso spagnolo del termine) dove accogliere gli amanti dello sci e della montagna. Inoltre, l’accordo prevede affissioni all’interno del comprensorio e la personalizzazione di seggiovie e cabinovie di proprietà di Santa Caterina Impianti e degli skipass giornalieri con una creatività che metterà in evidenza in modo divertente i punti di contatto tra SEAT, la sua città natale e l’identità di Santa Caterina.

PERFORMANCE & LUXURY Inoltre l’accordo di partnership siglato tra le due società include per estensione anche delle attivazioni legate al nuovo marchio CUPRA, che avrà un suo spazio dedicato presso il Sunny Valley Mountain Lodge (2.700 mt.), struttura magica e sofisticata che rispecchia perfettamente l’animo del marchio. L’esclusivo resort, anche questo sotto il controllo di Carisma Holding, è perfettamente integrato nell’ambiente circostante, offrendo ai clienti CUPRA raffinatezza e prestazioni, una cornice altrettanto unica e affascinante.