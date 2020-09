SOGNAR NON NUOCE Lo sappiamo, il mondo dell’auto ormai è dominato dai SUV, anche i Costruttori più blasonati si sono dovuti piegare a questa nuova tendenza. Marchi come Lamborghini, Aston-Martin, Bentley e Roll-Royce, pur di rimanere al passo coi tempi hanno infatti sfornato bolidi a ruote alte dall’aspetto massiccio e sfrontato. La stessa Ferrari, emblema mondiale dell’auto sportiva, si appresta ora a dare l’assalto al segmento lanciando la tanto chiacchierata Purosangue. Mclaren è fra le pochissime Case ancora senza una Sport Utility Vehicle in gamma. Per questo motivo abbiamo deciso di lasciare libero spazio alla fantasia, proponendo una reinterpretazione grafica che ci mostra come potrebbe apparirebbe il primo SUV ad alte prestazioni di Woking.

SUV BIPOSTO Muso alto e sagomato, forme sinuose e fluenti e due enormi ventole sui radiatori; questi i tratti salienti dell’insolito SUV Mclaren. Una belva pensata per scivolare ad alta velocità su terreni accidentati. A differenza delle concorrenti, il render mantiene una configurazione sportiva due posti (potrebbe trattarsi anche di una 2+2, ma è comunque difficile dirlo con certezza), con il motore posto in posizione centrale. Questo renderebbe l’insolita 4x4 di Woking una vettura davvero unica nel suo genere. Del posteriore non si vede un granché, ma è comunque possibile apprezzare il tetto spiovente e rastremato che conferisce all’auto un look da coupé sportiva sui trampoli. Aggiungente al tutto la trazione integrale, una buona trasmissione, prestazioni da urlo e il divertimento sarà (sarebbe) assicurato.