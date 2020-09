NOMEN OMEN Dedicata a chi non si accontenta di una ''semplice'' 600LT, che come dice il nome di cavalli ne ha 600. Nuova McLaren 620R non solo alza l'asticella a quota 620 cv: l'esclusivo R Pack ne amplifica la libidine di guida e trasforma l'esperienza a bordo del modello Sports Series più pistaiolo e potente di sempre in avventura metafisica. Solo 225 esemplari, prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 250.000 euro.

SUPER SPORTS SERIES McLaren 620R Coupé dunque la prima della sua categoria a offrire vere caratteristiche che vengono dalle competizioni. Interpreta le specifiche della McLaren 570S GT4 da corsa e rappresenta la perfetta transizione dalla pista alla strada, escludendo peraltro qualsiasi restrizione applicata dai regolamenti di gara. Il V8 biturbo da 3,8 litri già impiegato da 570S GT4 è stato riconfigurato per raggiungere i 620 cv di potenza ed i 620 Nm di coppia: accelerazione da 0-100 km/h in 2,9 secondi, 0-200 km/h in 8,1 secondi.

575S GT4 DOCET Anche alcune componenti aerodinamiche e del telaio sono condivise con la GT4: la carrozzeria genera un totale di 185 kg di carico aerodinamico a 250 km/h, mentre i freni in carboceramica, le ruote con bullone centrale, gli ammortizzatori GT4 regolabili manualmente a due vie con 32 step di regolazione per curva e i pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R (disponibili anche pneumatici slick Pirelli per il solo uso in pista) completano un kit da tremarella ai polsi.

NON PLUS ULTRA Brevemente, l’R Pack (30.760 euro) include una presa d’aria sul tetto in fibra di carbonio con finitura lucida, lo scarico Titatium SuperSports Exhaust con finiture lucide in Nano Black (amplifica il suono del motore sino a 5 decibel in più), parafanghi anteriori Visual Carbon Fiber con finitura lucida, infine il Carbon Fibre Interior Pack. La presa d’aria Gloss Finish Visual Carbon Fibre Roof Scoop in fibra di carbonio a vista con finitura lucida è ispirata alla leggendaria McLaren F1 Longtail. What else?