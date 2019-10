Autore:

Dario Paolo Botta

ESCLUSIVA Woking ha deciso! la versione stradale della Mclaren 570S GT4 vedrà la luce! Un prototipo è stato infatti paparazzato negli scorsi giorni aggirarsi fra i tornanti montani, in quello che a tutti gli effetti sembra un collaudo su strada. Secondo il magazine britannico Autocar, che ha avuto l’onore di provarla in anteprima, la vettura sarà realizzata in un numero limitatissimo di esemplari. A Woking si punta sull’esclusività, non sarà infatti possibile pre-ordinare la supersportiva. Mclaren offrirà la vettura solo a una ristrettissima élite di fidati clienti.

TUTTI I SEGRETI Il design della nuova Mclaren 620R, così dovrebbe chiamarsi, si ispira a linee e forme della sorella maggiore che gareggia nel Campionato GT4. All’anteriore si nota una splitter particolarmente spiovente, feritoie d’aerazione sul cofano e un grande air-scoop montato sul tettuccio, proprio a ridosso del parabrezza. L’aerodinamica è stata curata attentamente, al posteriore compare infatti un grande e voluminoso spoiler pensato per incrementare la deportanza. Sul retro si nota poi un diffusore scolpito che facilita l’estrazione dell’aria dal fondo vettura e due ampi terminali di scarico, incastonati nel paraurti. Un tratto distintivo delle GT4 di Woking.

PERFORMANCE, OF COURSE! Mclaren 620R monta dei cerchi ultra-leggeri in magnesio, sospensioni sportive dedicate e un impianto frenante costituito da dischi freno perforati. Sotto le vesti corsaiole di questa purosangue, scalpita un motore twin-turbo V8 3,8 litri ereditato dalla Mclaren 600 LT. La potenza complessiva, speculando sul nome, dovrebbe attestarsi a 620 CV. Prendendo a riferimento le prestazioni della 600 LT, possiamo immaginare che lo scatto da 0-100 km/h sia coperto in meno di 3 secondi, mentre la velocità massima dovrebbe fermarsi a 330 km/h. Il prezzo di questo bolide? Tutto rimane coperto dal segreto, ma possiamo facilmente immaginare che si superino i 234.500 euro, il valore della Mclaren 600 LT.