SCHIANTO Disavventura per l’ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil. Come riportato da diverse testate, il tedesco sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale a bordo della sua McLaren Senna LM color Papaya Orange. Sutil, che da diversi anni risiede a Montecarlo, non dovrebbe aver riportato conseguenze, anche se per il momento l’ex Force India e Sauber non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. La sua McLaren è stata rinvenuta dalle autorità in località La Turbie, sulle alture poco fuori dal Principato. Da quanto si apprende, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una Peugeot 308 GT-Line.

CHE BOTTA! Domare una hypercar spinta da un V8 da oltre 800 CV sui tortuosi tornanti di Monaco non è certo cosa facile: ne sa qualcosa il 6 volte Campione del mondo Lewis Hamilton, che proprio su queste strade nel 2015 andò a stamparsi con la sua preziosissima Pagani Zonda contro un SUV. Dalle foto circolate sul web la McLaren Senna LM di Sutil, una limited edition realizzata in soli 20 esemplari, non sembra aver incassato bene il colpo. La parte frontale della supersportiva è infatti gravemente danneggiata, tanto che per rimuovere l'auto è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Insomma, per Sutil il conto del carrozziere si preannuncia salato…