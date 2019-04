Autore:

Giulia Fermani

RENDER Tra le auto più iconiche di tutti i tempi, la Porsche 911 ha mantenuto negli anni molto della sua forma classica. Il designer Rain Prisk è partito proprio da quelle forme - riconoscibili anche dallo spazio - per dare vita al rendering di una concept Porsche 911 Shooting Brake. Il risultato? Sembra voler dimostrare che, a volte, aggiungere un pò di praticità anche alle sportive più pure può essere cosa buona e giusta.

PECCATO NON SI FARA' Partiamo dal tetto. Perché non cambiarlo? Deve essersi detto Prisk di fronte al nuovissimo telaio 911, il 992. In fondo all'inizio questa caratteristica forma "ingobbita" era funzionale al raffreddamento del motore ma ora che il raffreddamento è a liquido e il motore si è progressivamente spostato in avanti, la linea del tetto è una mera scelta stilistica e come tale non vincolante. Il risultato è una 911 che assomiglia molto a una piccola Porsche Panamera Sport Turismo. Cosa ne pensate, vi piace? A noi parecchio, peccato solo non vedrà mai la luce del sole.