Autore:

Giulia Fermani

QUATTRO OROLOGI Non solo auto per Peugeot: la Casa del Leone ha recentemente introdotto in gamma anche una collezione di orologi da uomo e da donna. Usciti direttamente dalla fucina creativa del Peugeot Design Lab gli orologi si ispirano al design dell' ammiraglia Peugeot 508. Sono quattro -tre da uomo e un modello da donna- i nuovi arrivati nella gamma del Leone, acquistabili sul sito internet della Boutique Peugeot.

PER LUI Per l’uomo sono stati pensati tre diversi orologi, che descriviamo dal più sportivo al più elegante. Il Chrono Peugeot Serie Limitata è un cronografo subacqueo -fino a 10 ATM- con diametro di 43 mm, numerato con data e con quadrante e cassa in acciaio nero opaco. Costa149 euro. Il secondo cronografo, con cinturino in pelle nera con impunture a vista, è più classico, con cassa sempre da 43 mm e movimento giapponese Seiko SII VD53 ed è in vednita al prezzo di 119 euro. Cassa più contenuta -41 nmm- per il terzo orologio maschile a catalogo, con tre lancette in acciaio e carbonio e cinturino in maglia flessibile e regolabile in acciaio nero. Subacqueo a sua volta, fino a 3 ATM, costa 89 euro.

PER LEI Per la donna Peugeot ha pensato a un orologio gioiello, che ha chiamato Doppio Braccialetto perché ha, indovina un po', un duplice cinturino in pelle. La cassa, da 38mm, è realizzata in metallo e acciaio. L'orologio da donna Peugeot è disponibile in tre diverse combinazioni: cassa dorata, sfera e cinturino nero, cassa metallizzata, sfera e cinturino bianco, cassa metallizzata, sfera grigio argento e cinturino marrone. Il costo? Poco meno di 43 euro.