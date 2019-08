Autore:

Emanuele Colombo

QUANTO COSTA Il listino della nuova Peugeot 208 non è ancora stato divulgato in Italia e neppure nel Regno Unito, ma secondo alcuni rumors, sul mercato UK i prezzi della nuova e attesissima compatta francese saranno più elevati di quelli di Ford Fiesta e Volkswagen Polo. Per la Peugeot 208 2020 si parla, in Inghilterra, di cifre comprese tra 16.250 e 23.345 sterline, a fronte della Fiesta, che attacca a 15.995 sterline, e della Polo che costa 15.735 sterline in allestimento base.

QUANTO FA IN EURO Le cifre per ora comunicate, lo sottolineiamo, non sono affatto ufficiali e fino alla pubblicazione diretta da Peugeot tutto potrebbe ancora cambiare, ma nella fattispecie, i prezzi per le varie versioni sono indicati come segue. Partendo dal basso della gamma, la nuova Peugeot 208 Active con motore da 1,2 litri e 75 CV costerebbe l'equivalente di 17.692 euro.

VERSIONI E PREZZI Per la 208 Turbo da 99 CV in allestimento base ci vorrebbero 18.888 euro, che diventerebbero 20.520 euro se si scegliesse l'allestimento Allure con cambio manuale. La stessa auto, con cambio automatico a 8 marce, costerebbe invece 21.717 euro. La nuova Peugeot 208 GT-Line con motore a benzina da 1,2 litri e 128 CV, accoppiato al cambio manuale, rappresenta il top di gamma e avrebbe un prezzo di 25.393 euro, mentre servirebbero 20.526 euro per portarsi a casa il diesel da 1,5 litri. Il condizionale è d'obbligo.

LA 208 ELETTRICA I prezzi per versione elettrica Peugeot e-208 da 134 CV andrebbero da 31.218 euto a 36.221 euro, compresi i 3,807 euro di ecoincentivi locali. I dati fondamentali della Peugeot e-208 elettrica? L'autonomia massima è di 340 km, la ricarica da Wallbox dedicata da 7 kWh richiede 8 ore mentre bastano 30 minuti per riguadagnare l'80% dell'energia se si ha a disposizione una colonnina ad alta potenza da 100 kW.

L'OFFERTA IN ITALIA Come già detto, ai prezzi di cui sopra manca il sigillo dell'ufficialità, ma da noi Peugeot ha già comunicato due offerte finanziarie per potersi portare a casa la nuova compatta. I-Move prevede canone con servizi esclusi, mentre Free 2 Move People è una formula di noleggio a privati comprensiva di manutenzione ordinaria, straordinaria, assicurazione RCA e antifurto con polizza furto e incendio.

I PREZZI CON I-MOVE E FREE 2 MOVE La Nuova Peugeot 208 Allure Puretech 100 S&S, cuore della gamma, potrà essere guidata con un costo di utilizzo mensile di 169 euro con i-Move e di 279 euro con Free 2 Move People, per 36 mesi/45.000 km a fronte di un anticipo di 3.500 euro. Con soli 20 euro supplementari sarà possibile passare alla motorizzazione Diesel (Allure BlueHdi 100 S&S) o all’allestimento di livello superiore (GT Line Puretech 100 S&S).