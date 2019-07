Autore:

Dario Paolo Botta

SCONTI ESTIVI Sono partite le nuove offerte Peugeot per l’acquisto del SUV 2008 MY2019, prezzi interessanti e sconti a portata di mano per chi fosse interessato a portarsi a casa questo urban crossover dalle forme compatte e dal design scolpito. Per incentivare l’acquisto di Peugeot 2008, il Gruppo PSA lancia i Peugeot Summerdays, un’offerta valida per tutto il mese di luglio (con probabile proroga a tutto agosto) per auto in pronta consegna anche senza usato, che beneficia del finanziamento i-Move proposto da Banca PSA Italia. Peugeot Summerdays si articola su tre diverse modalità d’acquisto, in maniera tale da rispondere alle esigenze dei diversi acquirenti, e in particolare propone il SUV 2008 in allestimento Active equipaggiato con motore PureTech da 82 CV.

ACQUISTO DIRETTO Facciamo un po' di ordine. La prima possibilità per gli interessati all’offerta Peugeot Summerday è quella di acquistare direttamente l’auto a un prezzo agevolato (chiavi in mano) di 13.950 euro anziché di 18.910 euro. In questo caso, il risparmio netto di 4.960 euro permette di portarsi a casa una 2008 con motore benzina PureTech 82 CV con sistema S&S, proiettori lenticolari con fari diurni a LED, volante in pelle e vernice Bianco Banchisa. L’offerta è valida su tutte le Peugeot 2008 in pronta consegna immatricolate entro il 31 luglio 2019.

ANTICIPO ZERO E 3 ANNI SENZA PENSIERI La seconda modalità d’acquisto ad “Anticipo Zero” permette di dilazionare il costo complessivo di 13.403 euro (18.100 euro di listino) in rate mensili da 229 euro, sfruttando il finanziamento i-Move proposto da Banca PSA Italia. La terza ed ultima modalità, ribattezzata “Tre anni senza pensieri” consente infine al cliente di portarsi a casa il SUV Peugeot 2008 (18.100 euro di listino) con un anticipo di 4.800 euro e rate mensili da 129 euro con finanziamento i-Move. In questo caso, dopo tre anni è possibile scegliere se rinnovare il contratto su una nuova vettura della gamma Peugeot, restituire l’auto o saldare il valore residuo della 2008. A ciascuno la sua formula magica.