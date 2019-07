Autore:

Dario Paolo Botta

ENGINE OF THE YEAR Fa il suo debutto su Peugeot 2008 il nuovo motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri Puretech da 110 CV e 130 CV. Si tratta di un propulsore particolarmente rinomato, vincitore per quattro anni di fila del prestigioso premio Engine of the Year. La scelta di Peugeot punta a rafforzare la leadership della Casa del Leone nel segmento dei SUV compatti, proprio laddove 2008 ha fatto registrare vendite record, con più di 130.000 unità vendute in Italia e 1,3 milioni di vetture immatricolate nel mondo. Le nuove motorizzazioni da 110 CV e 130 CV saranno vendute in abbinamento al cambio manuale a sei marce o all’automatico EAT6. Il motore benzina sta conoscendo una nuova primavera nel nostro Paese, in buona parte dovuta alla stretta sui motori a gasolio, contro i quali è stata scatenata una vera e propria caccia alle streghe per abbattere le emissioni inquinanti di ossidi di azoto e particolato.

ANIMA SUV Peugeot 2008 si distingue per il suo spirito da fuoristrada, grazie a forme e dimensioni compatte che ricordano le sorelle maggiori 3008 e 5008. Immancabili le soluzioni tecnologiche, come il Grip Control, per una miglior trazione su fondi difficili e sconnessi, e il 3D Connect Navigation, che monitora in tempo reale le condizioni del traffico. La trasmissione automatica EAT6 esalta le caratteristiche d’erogazione della vettura, aumentando il comfort e il piacere di guida. La versione PureTech da 130 CV è disponibile solo sugli allestimenti top di gamma 2008 Allure e 2008 GT Line, mentre il PureTech 110 CV può essere installato su tutti gli allestimenti 2008, compresa la nuovissima versione Signature, che mette a disposizione l’inedita carrozzeria metallizzata Blu Quasar.

PREZZI E LANCIO Le due nuove motorizzazioni a benzina sono disponibili (per il momento) solo sulle versioni Allure e GT Line, Peugeot conferma però che i nuovi propulsori saranno presto inseriti nel listino degli altri allestimenti 2008. Per quanto riguarda i prezzi: partiamo da 22.770 euro per il 130 CV manuale 6 rapporti in allestimento Allure, arrivando a 24.520 euro per il 110 CV automatico EAT6 della versione GT Line.