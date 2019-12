NON MI BASTA MAI! Se il kart fatto in casa si è già rotto, se non ve ne basta uno di carta, o se non vi accontentate di realizzarlo con una stampante 3D, il prossimo set LEGO che entra in casa vostra potrebbe essere quello del Tesla Cybertruck. Prima che corriate in un qualsiasi LEGO Store per prenotarne uno, è bene ricordare che non si tratta di un set ufficiale. Non ancora, perlomeno.

COME QUELLO VERO La versione a mattoncini del pick-up futuristico di Elon Musk è infatti apparso in questi giorni sul sito di LEGO Ideas, dove gli utenti possono sottoporre le loro migliori idee alla community: quelle più votate diventano poi prodotti commerciali a tutti gli effetti. Lungo 35,6 cm, largo 15,2 cm e alto 12,7 cm, il modellino ha anche il cofano e il portellone posteriore apribili. Le porte danno accesso agli interni, che riprendono quelli visti nelle immagini pubblicate nelle scorse settimane, con tanto di volante avveniristico e un pratico portatazza per il caffè.

VOTATE, VOTATE, VOTATE Il creatore di questo progetto sostiene che il modello può anche essere migliorato con sospensioni e sterzo funzionanti, che possono anche essere controllate con un motore elettrico LEGO standard. Se l’idea vi stuzzica come noi, non dovete far altro che votare ed esprimere il vostro appoggio all’idea: al momento sono già più di 5.500 le persone che l’hanno fatto, e ci sono altri 760 giorni per raggiungere i diecimila voti necessari per essere approvato. E chissà che un giorno o l’altro, sotto l’albero di Natale, non troviate il LEGO Tesla Cybertruck!