LA E-PACE LIMITED EDITION Il SUV compatto E-Pace di Jaguar è uno dei modelli di maggiore successo della Casa inglese, apprezzato per stile elegante ma sportivo, tecnologia e piacere di guida. Oggi, il costruttore britannico ha scelto proprio questo modello per regalargli un look esclusivo grazie alla collaborazione nata con l'azienda di abbigliamento britannica Baracuta, che celebra il design classico e la ricerca di nuove tendenze lifestyle. Il risultato è quello che i due partner hanno chiamato “The Next Classic Guide”, un progetto dal nome appropriato e legato alle future icone classiche del design. Obiettivo del programma, effettuare un viaggio lungo l’Europa per capire come evolverà la percezione attuale di estetica, osservando lo sviluppo di tendenze e modelli culturali nelle nuove generazioni. Questo progetto coinvolgerà talent, creator e community che realizzeranno contenuti per provare a definire la nuova estetica di riferimento ricercata dalle due aziende. Il progetto prevede anche la realizzazione di interni esclusivi a bordo del SUV compatto, con rivestimenti che riprendono la classica finitura tartan di Baracuta sulle portiere, il pavimento del bagagliaio e sul tetto. Il SUV presenta anche il logo Baracuta sul finestrino posteriore, ricamato sui poggiatesta e proiettato dalle luci di cortesia esterne. Ma anche l’iconica G9 Harrington Jacket sarà reinterpretata in una edizione limitata con il logo Jaguar catarifrangente sull’avambraccio. La E-Pace scelta è quella motorizzata con il tre cilindri 1.5 litri in versione ibrida plug-in P300e con potenza combinata di 309 CV per 540 Nm di coppia, ed è verniciata in un colore speciale chiamato ''Neutro'' con cerchi in lega leggera neri da 20”.

Nuova Jaguar E-Pace Baracuta: il logo della casa di moda inglese ricamato sul poggiatesta

IL TOUR EUROPEO IN CERCA DI NUOVE TENDENZE L'auto andrà in tournée nel Regno Unito e in Europa insieme a una serie di influencer alla ricerca delle prossime grandi tendenze soprannominate “cool-hunting”. Il road trip è già iniziato a Londra e terminerà alla Milano Fashion Week del 2022 dopo aver visitato Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Austria e Repubblica Ceca. In ogni tappa del viaggio, gli influencer esploreranno le culture che compongono l'identità di ogni paese. Riguardo alla collaborazione, la designer Jaguar Anna Albell ha dichiarato: “Il design è al centro dei marchi Jaguar e Baracuta. I due brand hanno creato classici dello stile che hanno resistito alla prova del tempo e hanno resistito di fronte a gusti e tendenze culturali in continua evoluzione. È stato quindi bello avere la responsabilità di riunire i due marchi in questa collaborazione.”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/11/2021