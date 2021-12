Mazda-Mizuno Kodo: sneakers sportive per gli amanti della guida

Dalla collaborazione fra la Casa di Hiroshima e la celebre azienda d'abbigliamento nasce una scarpa hi-tech dal look racing

Mazda, in collaborazione con la giapponese Mizuno (azienda specializzata nell’abbigliamento sportivo) ha creato le sneakers Kodo. Si tratta di scarpe artigianali che uniscono funzionalità e stile, adatte sia all’utilizzo quotidiano sia all’uso in pista. Grazie alla passione comune dei due marchi per l’eccellenza, le Mazda-Mizuno Kodo puntano dritto al cuore di tutti coloro che amano guidare. Le prime paia di Mazda-Mizuno Kodo saranno congegnate ai clienti a partire dal 2022 (qui l'approfondimento sulle sneakers Ferrari).

Mazda-Mizuno Kodo

SNEAKERS HI-TECH Le scarpe Mazda Mizuno sono co-create dai designer delle due aziende con lo scopo di fornire un'esperienza di guida ancor più coinvolgente, che mette in contatto diretto auto e guidatore. Tecnicamente, le sneakers dispongono di supporto per la dorsiflessione, così da migliorare il controllo dell’acceleratore. All'interno è presente poi una superficie con tecnologia COB (microcapsule modellate sulla superficie dell’intersuola) per migliorare l’ammortizzazione. Questa caratteristica accresce il comfort, consentendo al guidatore di sentire meglio i pedali, restituendogli un feedback più accurato.

Mazda-Mizuno Kodo: perfette per chi ama guidare

DESIGN 3D Un altro dettaglio di Mazda-Mizuno Kodo è la suola dalla forma arrotondata sviluppata a livello 3D e ispirata alla tecnologia impiegata nelle corse automobilistiche. Fino a poco tempo fa le scarpe Mizuno-Mazda erano disponibili sul sito giapponese Makuake a un prezzo di 39.600 yen, (circa 305 euro). Come anticipato, le prime consegne (al momento solo nel Paese del Sol Levante) sono previste per marzo 2022.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 09/12/2021