Autore:

Giulia Fermani

SCARPE MOTO Un po' stivale, per caratteristiche tecniche, e un po' sneaker, per calzata; le nuove scarpe Blend Ventex Air sono unisex e adatte a essere utilizzate in sella a Tourer, Urban e Naked indistintamente.

SCHEDA TECNICA La tomaia è realizzata in pelle scamosciata con inserti in tessuto che, grazie a una leggerissima fodera in rete traspirante, garantisce la corretta ventilazione del piede. Alla sicurezza concorre una doppia chiusura a lacci con fascia in velcro all’altezza della caviglia e rinforzi in pelle su caviglia, tallone e punta. Il grip, in sella e giù dalla moto, è garantito da una suola in gomma Eleveit bicomponente e bicolore.

INFO E PREZZO

Taglie: dalla 36 alla 48

Colori: Nero/Grigio e Nero/Giallo fluo

Prezzo: 77,60 euro