IL DOPO MC20 Meno di due mesi dopo la presentazione della supersportiva Maserati MC20, torniamo a bomba a parlare della Casa del Tridente. Lo facciamo, anche se in forma virtuale. Eleganza e innovazione: Maserati GranTurismo Targa uno studio di design indipendente che ci fa sognare. Scopriamo qualcosa di più su questo render così audace.

GRANTURISMO NEXT? Il concept di Samuele Errico Piccarini, battezzato appunto Maserati GranTurismo Targa, potrebbe in fin dei conti anticipare proprio la GT di nuova generazione: lussuosa e sportiva, conserva il motore anteriore ed è per questo che il cofano risulta così lungo. GranTurismo Targa sfoggia inoltre un design del tettuccio ispirato alla classica Maserati 5000GT, la differenza è che il tetto stesso qui può essere rimosso, così da trasformare la coupé in una cabrio. Le superfici della carrozzeria così levigate contribuiscono infine a trasmettere uno spiccato senso di aerodinamicità.

HI-TECH GT La parte anteriore di GranTurismo Targa concept è dominata dalla grande griglia e dai sottili fari a LED, con luci di marcia diurna di forma semicircolare. Ma la vista opposta è ancor più spettaccolare: il sottile fascio a LED segue la forma tondeggiante del posteriore lungo tutta la larghezza dell'auto, con i due grandi scarichi a lato della targa. Altra particolarità di GT Targa? Il portello in vetro sopra il bagagliaio: una soluzione esteticamente splendida, anche se poco pratica. Voi cosa ne pensate?