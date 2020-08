MASERATI SPECIAL Prendi una comune Gran Turismo Sport, somministrale una generosa dose di steroidi e avrai la macchina perfetta per farti notare persino per le strade di Dubai, e hai detto tutto. Ecco, in video, uno degli unici tre esemplari esistenti al mondo.

RARISSIMA Hammad, il proprietario, ha chiamato in causa Fos Concepts a Dubai. La sua Maserati Granturismo Sport ha così ricevuto un kit denominato Antivirus. La carrozzeria è stata modificata sull'esempio della MC Stradale, modello dal quale sono stati presi in prestito anche i freni, con l'aggiunta di tanto carbonio qua e là, sia all'esterno che nell'abitacolo, tra volante e altri rivestimenti. Il nuovo display touchscreen sostituisce il sistema infotainment originale. MOLTA SPESA, POCA RESA? Il motore della Maserati Granturismo Sport è rimasto in gran parte intatto, con l'aggiunta di un'aspirazione aftermarket e un nuovo scarico. I cerchi da 21'' e 22'' dorati riprendono particolari - come lo stemma Maserati - che sono in oro giallo 24 carati. Infine, la gestione Airlift Performance 3P controlla il sistema di sospensioni pneumatiche, completo di un'installazione rigida del bagagliaio, che consente di intervenire sull'altezza della vettura attraverso un controller o una app. Il prezzo per tutte queste modifiche? In totale, l'equivalente di circa 33.000 euro. Sarà anche perfetta per sfilare sotto i grattacieli degli Emirati, la Antivirus: ma il mix di sportività ed eleganza della Granturismo Sport sono irrimediabilmente andati perduti...