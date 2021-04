SPORTIVITÀ FRANCESE La passione per le automobili scorre senza dubbio nelle vene e attraversa ogni fibra del nostro corpo, ma passa anche per gli oggetti che indossiamo. Peugeot ha presentato una nuova linea di abbigliamento e accessori dedicati alla nuova 508 Sport Engineered (che abbiamo provato di recente, anche in video), versione plug-in ad alte prestazioni da 360 CV della berlina francese.

DETTAGLI ESCLUSIVI La nuova collezione di abbigliamento e accessori lifestyle del marchio del Leone (recentemente rinnovato) è firmata dal Peugeot Design Lab, che si è ispirato agli stilemi della 508 Sport Engineered, ossia dettagli in color verde kryptonite, materiali tecnici e il caratteristico logo con i tre artigli. Le cerniere delle giacche e delle polo sono impermeabili, il logo e la scritta Peugeot Sport sono impressi in rilievo con finitura in silicone; portafoglio, portacarte e portachiavi sono realizzati in pelle nera di vitello italiano, con gli artigli incisi a caldo.

LA COLLEZIONE Disponibile sul sito boutique.peugeot.com, la collezione Peugeot Sport Engineered comprende:

Cappellino da baseball, 39 euro

da baseball, Polo (da uomo e da donna), con vestibilità slim e maglia bi-materiale, 79 euro

(da uomo e da donna), con vestibilità slim e maglia bi-materiale, Giacca tecnica (da uomo e da donna), con fodera interna e design texturizzato, 169 euro

(da uomo e da donna), con fodera interna e design texturizzato, Portachiavi con fibbia incisa con moschettone, 35 euro

con fibbia incisa con moschettone, Portafoglio , con nove scomparti e protezione RFID, 89 euro

, con nove scomparti e protezione RFID, Porta carte con protezione RFID e quattro scomparti, di cui uno interno con zip, 69 euro

IL CRONOGRAFO L’orologio è dotato di cronometro e datario, ed è mosso da un movimento Seiko. Impermeabile fino a 50 metri, ha una cassa in acciaio inossidabile spazzolato, che si distingue per il pulsante color Kryptonite e l'incisione Peugeot Sport sul retro della cassa. Il cinturino è in pelle nera pieno fiore traforata.