Autore:

Federico Sardo

FIFTH GEAR CHIUDE CON TIFF NEEDELL La notizia è di quelle clamorose, per quanto riguarda i programmi tv dedicati alle auto: Tiff Needell è stato fatto fuori da Fifth Gear, rivale di Channel 5 della più famosa trasmissione BBC Top Gear. I motivi sono ancora sconosciuti, ma è chiaro che sia successo qualcosa, e anche che lo stesso pilota e volto televisivo non l'abbia presa troppo bene. Ma andiamo con ordine.

CHI È Tiff Needell, inglese classe 1951, è un grande pilota che, dopo un inizio di carriera non esaltante in Formula 1 si è dedicato all'endurance, ottenendo anche, nel 1990, un terzo posto assoluto nella 24 Ore di Le Mans, alla guida di una Porsche 962. Nel 1998 è arrivato al secondo posto del campionato britannico Gran Turismo GT1, e nella sua carriera ha anche partecipato, alla guida di una Ferrari 599 GTB Fiorano, alla Ferrari Panamerican 20.000.

LA CARRIERA IN TV Ma il motivo per cui il suo volto è noto al grande pubblico è la sua carriera televisiva: a partire dal 1987, Needell è stato uno dei conduttori della prima storica versione di Top Gear sulla BBC. Nel 2001 però Top Gear venne cancellato dai palinsesti per tornare soltanto l'anno successivo nella versione che meglio conosciamo (quella di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, per intenderci), e Needell lanciò sul canale televisivo Channel 5 un nuovo programma, dal titolo Fifth Gear. Il programma è andato in onda fino ai giorni nostri, sempre con il pilota britannico in prima linea.

LA NOTIZIA Ora però arriva questa inattesa notizia. L'annuncio viene da Twitter, dove l'account ufficiale del programma ha comunicato: "Dopo 17 anni a Fifth Gear, lo storico presentatore Tiff Needell non comparirà più nella serie, ma potete trovarlo su Lovecars". Lovecars è un canale YouTube, con il quale Needell sta collaborando da quasi due anni. I fan del programma televisivo non sono contenti, e sostengono che "Fifth" non abbia senso senza Tiff, che è stato da sempre il volto del programma, oltre che uno dei suoi creatori. Qualcuno arriva a scrivere che Fifth Gear senza di lui è come immaginare il Vangelo senza Gesù.

MOLTO TRISTE Anche lo stesso Needell non sembra avere preso bene questa decisione dell'emittente, sul suo account Twitter infatti si è espresso in questo modo: "Qualcuno a Discovery UK ha deciso che Fifth Gear sarà un programma migliore senza di me. È molto triste, essendo stato coinvolto sin dalla sua creazione".

RITORNO A TOP GEAR? Verrà rivelato in futuro qualcosa di più sulle ragioni dietro a questa scelta sorprendente? Ci sarà qualche altro programma televisivo nel futuro di Needell? Magari lo rivedremo a fianco degli amici di Top Gear (già ha partecipato a alcuni programmi con Clarkson, e per qualche tempo è stato tra i sospettati di essere The Stig)? Staremo a vedere.