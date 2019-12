LEGGENDA SENZA TEMPO Ci sono macchine che col passare del tempo non perdono una briciola del loro carisma, e che anzi col passare del tempo diventano vere e proprie icone del mondo delle quattro ruote. La Lancia Delta HF Integrale rientra sicuramente tra queste, senza discussioni.

RITROVAMENTO PREZIOSO Nonostante oggi Lancia sia presente sul mercato con un solo modello, la Ypsilon, c’è ancora un sacco di gente che adora la Delta, anche all’interno di Fiat Chrysler. Non sappiamo come, non sappiamo quando di preciso, ma qualcuno ha ritrovato, sperduti chissà dove, gli stampi originali utilizzati per produrre i paraurti anteriore e posteriore delle Delta Evoluzione e Integrale.

DI NUOVO IN PRODUZIONE La cosa più incredibile è che sono riusciti a convincere - anche qui, non sappiamo bene come - i piani alti a produrli di nuovo, come si vede in questo video. Gli stampi hanno richiesto un minimo di manutenzione e di sistemazione prima di poter essere utilizzati nuovamente, e i paraurti così prodotti verranno distribuiti tramite Mopar, la rete ufficiale dei ricambi di FCA.

GIÀ DISPONIBILE Questo nuovo batch di paraurti sarà una vera e propria manna dal cielo per i possessori di Delta HF Integrale, che potranno cambiare i paraurti senza doversi imbarcare in complicate riparazioni artigianali, o senza dover attingere a parti di altre vetture.