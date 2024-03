Monster Jam Showdown, scendono in campo i mega truck. Il trailer

Al centro di un'arena, al pari di moderni gladiatori. Ma anche scaraventati nel Selvaggio Ovest, o nella morsa gelida del Grande Nord. Qualunque sia il contesto, questi ''animaleschi'' truck danno spettacolo. Come rivelato durante lo showcase di Xbox Partner Preview, ora la milanese Milestone, leader dei titoli racing, e Feld Motor Sports, numero uno dell'intrattenimento motoristico in arene e stadi, uniscono di nuovo le forze e lanciano Monster Jam Showdown, il videogioco auto più ''mostruoso'' del 2024. Sarà disponibile nel corso dell'anno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Games Store. Guarda il trailer e capisci in un istante se fa al caso tuo.

HI-TECH TRUCKS Sviluppato con Unreal Engine 5, Monster Jam Showdown - spiegano gli sviluppatori - sfrutta ''una tecnologia all'avanguardia per creare ambienti realistici come mai si era visto prima in un gioco Milestone, con tanti dettagli grafici e un sistema di illuminazione senza precedenti, potenziando anche le possibilità di gioco e il sistema fisico''. Tutto ciò dovrebbe tradursi in ''un'esperienza appagante in grado di offrire ai giocatori tutto il meglio di Monster Jam, e molto di più''.

Monster Jam Showdown, l'essenza della ''lotta libera'' su quattro ruote (YouTube / Milestone)

AL CONFIGURATORE Oltre a godersi tutta l'azione delle competizioni ufficiali, i giocatori potranno guidare gli iconici truck in ambienti unici affrontando una varietà di eventi che renderanno il divertimento grande e rumoroso come lo sport stesso. In particolare, il gioco conterrà un totale di 66 truck ufficiali Monster Jam (40 saranno inclusi nel gioco base e 26 saranno disponibili tramite DLC gratuiti o premium) e più di 140 vernici da sbloccare e applicare. Con l'obiettivo di creare una riproduzione fedele degli eventi dal vivo di Monster Jam, i fan potranno gareggiare in tutte e tre le categorie di luoghi, ovvero campi da football americano, stadi di baseball e circuiti, sperimentando layout rettangolari, a diamante e ovali. Inoltre, i giocatori potranno guidare i loro truck Monster Jam preferiti in tre ambienti originali ispirati ai grandi spazi aperti americani: l'arido deserto della Death Valley, le splendide foreste e i fiumi cristallini del Colorado e le montagne invernali e selvagge dell'Alaska. Dalle competizioni ufficiali, come le gare testa a testa e il freestyle, agli eventi appositamente ideati, un totale di 10 diverse modalità di gioco garantirà un mix di esperienze arcade sia online che offline, anche in split-screen.

Si gareggia in stadi, nel deserto o in... Alaska (YouTube / Milestone)

AI COMANDI! Per trasmettere immediatamente la sensazione e l'emozione di padroneggiare possenti veicoli da 1.500 cavalli, Monster Jam Showdown sarà caratterizzato da un gameplay arcade dotato di aiuti alla guida completi e personalizzabili. In questo modo, si legge nella preview, ''tutti potranno immergersi nel vero spirito di Monster Jam eseguendo facilmente manovre massicce e acrobazie dinamiche''. Allo stesso tempo, la tecnologia e l'esperienza di Milestone garantiranno ''una fisica veritiera per offrire un'esperienza di gioco accessibile, ma gratificante''. Pronti a sportellarsi nell'arena?

Monster Jam, lo show abbia inizio (YouTube / Milestone)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2024