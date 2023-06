Passato, presente e futuro: ID. Buzz secondo gli studenti dello IED

Un progetto realizzato in collaborazione con Fratelli Giacomel, dealer lombardo del gruppo Volkswagen, per far conoscere il nuovo “Bulli” elettrico

In occasione della Milano Design Week, che si è tenuta nel capoluogo lombardo qualche settimana fa, un gruppo di studenti dello IED Milano ha dato vita a ID. Buzz: Let’s Power it Up! Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con Fratelli Giacomel, uno dei più importanti dealer del gruppo Volkswagen in Lombardia.

Volkswagen ID. Buzz per Milano Design Week, il progetto con IED e Fratelli Giacomel

IL PROGETTO Nell’iniziativa sono stati coinvolti nove studenti dello IED di Milano, divisi in tre gruppi e coordinati da un tutor, per “sfidarsi” su tre tematiche: la cultura hippy, la digitalizzazione e l’ecosostenibilità. Tre argomenti che abbracciano il passato, il presente e il futuro di Volkswagen, incarnati nel nuovo ID. Buzz, che del leggendario Bulli è l’erede a batteria. Partendo da questi spunti, gli studenti hanno sviluppato i progetti di design, lasciando poi a Fratelli Giacomel di scegliere l’idea vincente. I tre ID. Buzz riletti in chiave hippy, della digitalizzazione e dell’ecosostenibilità sono stati esposti durante la Design Week dello scorso aprile.

Volkswagen ID. Buzz per Milano Design Week, la versione per l'ecosostenibilità

LE DICHIARAZIONI “Volkswagen Bulli è diventato negli anni il simbolo per eccellenza della libertà”, ha dichiarato Paolo Damaschi, Responsabile Commerciale di Fratelli Giacomel. “Per questo abbiamo voluto dare carta bianca e libero sfogo di creazione agli studenti, per riuscire anche a vedere attraverso i loro occhi l’interpretazione dei vari temi messi a disposizione”.

“Sono estremamente soddisfatto del progetto che abbiamo ideato insieme a IED e Volkswagen”, ha aggiunto Fabio Campanile, Marketing Manager di Fratelli Giacomel. “La scelta di accompagnare [con ID. Buzz, ndr] studenti, management e ospiti dello IED durante il Salone del Mobile è stata presa per permettere all'Istituto stesso di coprire gli spostamenti urbani fra Istituto e installazioni a emissioni zero ma anche per massimizzare la visibilità dei temi trattati sui veicoli che hanno pacificamente invaso Milano per tutta la settimana della manifestazione”.

Volkswagen ID. Buzz per Milano Design Week, un momento del progetto

“La collaborazione con Fratelli Giacomel ha rappresentato per i giovani designer IED una grande opportunità: confrontarsi con una progettazione dai risvolti immediatamente apprezzabili, calata con freschezza nell’attuale contesto in evoluzione della mobilità urbana”, conclude Anna Cantaro, Responsabile Progetti Speciali IED. “Un progetto in grado di unire estetica, funzionalità e innovazione, proprio come il buon Design deve saper fare”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/06/2023