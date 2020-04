Michele Perrino Pubblicato il 09/04/2020 ore 19:16

HONDA COLLECTION HALL: IL MUSEO VIRTUALE

Inaugurato nel 1998, in occasione del 50° anniversario della Casa, l'Honda Collection Hall è il museo che ha sede nel circuito giapponese di Twin Ring Motegi. Ospita la più grande collezione di prodotti sviluppati dalla Casa di Tokyo, con oltre 300 modelli esposti. Tutti questi modelli possono ora essere ammirati in un tour virtuale a 360º: è sufficiente collegarsi alla pagina Honda Collection Hall.

NEI TRE PIANI DEL MUSEO AUTO STRADALI, DA CORSA, MOTO E NON SOLO

Il museo si sviluppa su tre piani nei quali è possibile ammirare vere pietre miliari nella storia di Honda. Il secondo piano ospita l’area dedicata ai modelli auto, moto e prodotti. Dalla prima sportiva compatta a quattro ruote, la S500 del 1963, fino ai più leggendari modelli quali Prelude, NSX e Civic. Particolare attenzione è data al segmento delle mini-car, anche dette kei-car, che hanno riscosso grande successo nel Paese del Sol Levante. In vetrina alcuni dei primissimi modelli, come la Honda N360, la prima mini-car prodotta in serie a partire dal 1967. Tra le due ruote più iconiche esposte, troviamo la CB750 – la prima moto prodotta in serie a quattro cilindri – e la NR con pistone ovale. Il terzo piano, è dedicato all’anima racing di Honda, con le monoposto, le GT e le moto che si sono date battaglia in pista. In quest'area si possono ammirare alcuni dei pezzi più iconici, come una delle McLaren-Honda guidate da Ayrton Senna, e la RC166, la moto con la quale Mike Hailwood ha conquistato numerose vittorie nel TT dell'Isola di Man.

HONDA: LA STORIA, DAL MOTORE DI UNA BICI AD OGGI

La storia della Casa Giapponese inizia negli anni '40 del secolo scorso, quando Soichiro Honda monta il motore di un generatore per radiotrasmittenti sulla bicicletta di sua moglie, nell’intento di alleviare la fatica dei suoi spostamenti quotidiani. Nel 1946 sviluppa questa idea, iniziando a vendere motori dotati di serbatoio, acceleratore, cavi e altre componenti, che potevano essere fissati su qualsiasi modello di bicicletta. Questo motore è diventato famoso con il nome di Motore Honda per biciclette. Solo due anni più tardi, nel 1948, Soichiro fondò la Honda Motor Company. Per una storia che continua ancora oggi e rivive attraverso questo straordinario museo.