AUTO SEMPRE PIÙ CONNESSE Sempre di più le nostre automobili vivono connesse con il mondo esterno, anche con gli smartphone che teniamo in tasca tutti i giorni. Ford, in particolare, tramite la app FordPass offre una gamma di servizi che permettono di tenere sotto controllo alcune delle funzioni del veicolo: per esempio, il livello di carburante e olio, l’autonomia residua, l’apertura e la chiusura delle portiere e, su alcuni modelli, persino accendere il motore da remoto o climatizzare l’abitacolo prima di partire.

MONITORAGGIO A questi si aggiungono la localizzazione dell’auto tramite GPS (utile quando non ci si ricorda dove la si è parcheggiata l’ultima volta, ma anche in caso di incidente, con notifica automatica ai servizi di soccorso) e le segnalazioni di malfunzionamenti o problemi, inviate tramite notifiche push al proprio dispositivo, e che richiedono l’attenzione del proprietario: per esempio, la bassa pressione degli pneumatici, il guasto di una lampadina, o l’attivazione dell’antifurto. Per i veicoli elettrici ed elettrificati (come Focus EcoBoost Hybrid, annunciata proprio oggi) sono previste funzionalità specifiche legate alla batteria e al consumo di corrente.

PER GUIDARE IN MANIERA PIÙ EFFICIENTE C’è poi una ricca sezione di reportistica messa a disposizione dalla app, che permette di visualizzare e scaricare i resoconti degli ultimi viaggi effettuati, per chi vuole analizzare meglio l’utilizzo dell’auto e i costi del carburante. Gli itinerari possono anche essere sovrapposti su una mappa per mostrare dove ci sono state frenate o accelerazioni brusche, e aiutare ad avere una guida più efficiente.

DA ADESSO SONO GRATIS Fino a oggi, i servizi di connettività dell’app FordPass erano disponibili al momento dell’acquisto dell’auto, con un abbonamento in prova della durata di due anni, e un canone da corrispondere per quelli successivi. Rendendoli gratuiti, Ford permetterà un risparmio potenziale stimato fino a 600 euro per il ciclo medio di vita dell’automobile (contando un canone annuale di circa 99 euro).