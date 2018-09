Autore:

Giulia Fermani

FIAT PER TORINO BASKET Per il terzo anno consecutivo Fiat si schiera al fianco del basket di Torino. Alla conferenza di presentazione della nuova stagione sportiva, di fronte al nuovo allenatore Larry Brown e a tutti i giocatori e ai tecnici della prima squadra, è stata confermata Fiat Tipo come Official Car della squadra. L'auto del Torino Basket, ad agosto, ha fatto registrare un aumento delle vendite del 33,4% rispetto alla scorso anno, complici i 4,57 metri di lunghezza che offrono un'abitabilità al vertice della categoria e il bagagliaio da 550 litri.