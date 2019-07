Autore:

Andrea Brambilla

W L’ITALIA Ad aggiudicarsi il titolo di "Red Dot: Design Team of the Year 2019” sono stati il direttore del Centro Stile Ferrari Flavio Manzoni, e il team Ferrari Design. L’ambito premio, nato nel 1988, viene assegnato al team di designer che più si è distinto per aver portato a termine un lavoro di progettazione all’avanguardia, riuscendo così a fissare nuovi standard per il settore. Il team ha inoltre ricevuto il Trofeo 'Radius' per l'eccellenza del design, essendosi aggiudicato cinque premi Red Dot: Best of the Best consecutivi per i suoi modelli innovativi. Dal 12 luglio al 25 agosto il Red Dot Design Museum di Essen ospiterà una mostra con una sezione speciale dal titolo: “Designing Dreams: Ferrari Design Team”, dove saranno esposti i modelli premiati del Cavallino rampante.