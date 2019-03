Autore:

Giulia Fermani

F40 La Ferrari F40 è un oggetto da collezione che non accenna a scendere di valore: lo scorso 6 febbraio una Ferrari F40 LM nonostante quasi trent'anni sul groppone è stata battuta all'asta da Sotheby's per un valore di circa 5 milioni di euro. Trasformarne una in un'auto da corsa, quindi, non è un'idea brillante. Ecco perché in Nuova Zelanda Steve Cox ne ha costruita una per conto suo.

LA REPLICA La Ferrari F40 Replica che vedete in video è alimentata da un motore V-8 biturbo da 4,0 litri proveniente da una Lexus che produce circa 750 cavalli di potenza ed è una vettura da corsa a telaio tubolare che la rendono del tutto simile a una Ferrari F40 nei primi anni 2000. Ma che dire dell'auto a cui si ispira? Vederemo nella realtà il ​​successore spirituale della storica e bellissima Ferrari F40? Un disegno così bello e studiato minuziosamente che sembra quasi un progetto reale fa pensare di sì. Incrociamo le dita.