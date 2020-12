COS'HAI IN TESTA? Si ispira, nel nome, all'iconica Ferrari Testarossa, ma a differenza sua, Ferrari CascoRosso è finta, cioè è soltanto una ricostruzione grafica. Tuttavia è sempre interessante osservare come i car designer stranieri giochino con le forme della Rossa, cimentandosi in uno degli esercizi più rischiosi in assoluto. Perché reinterpretare lo stile Ferrari, non è facile. E rischi sempre una brutta figura. Ma non è questo il caso.

FAMOLA STRANA Ferrari CascoRosso concept è un progetto di Dejan Hristov: ecco quale aspetto, nella fantasia del designer macedone, potrebbe assumere una ipotetica futura supercar del Cavallino a motore anteriore, se soltanto il Centro stile decidesse di uscire dagli schemi. L'auto di Hristov sembra che appartenga a un set Hot Wheels, tuttavia il progetto è accurato, e a modo suo, visivamente armonioso. Particolareggiata è soprattutto l'aerodinamica: si guardino le alette dei parafanghi, le sottili prese d'aria sul tetto e le due ali posteriori attive.

CRISI D'IDENTITÀ Infine, le portiere sono spoglie di maniglie a vista e probabilmente, nelle intenzioni di Hristov, si aprirebbero ad “ali di gabbiano''. L'estetica generale della parte posteriore è molto aggressiva e dallo stile indiscutibilmente Ferrari. La parte anteriore è altrettanto minacciosa, ma anche decisamente più anonima. Al punto che potresti incollare sul musetto qualsiasi altro badge. A me viene in mente una Corvette, a voi?