IL NIRVANA DEI COLLEZIONISTI Ogni anno, a Monterey, si tiene la Petersen Car Week, un evento che, nei suoi sette giorni, permette ad appassionati e collezionisti di ritrovarsi e vedere da vicino le auto più belle del mondo, partecipare ad aste, e perfino assistere a presentazioni di novità in arrivo. Quest’anno, complice quel piccolo problema noto come pandemia di coronavirus, l’evento si terrà in forma del tutto virtuale.

CONCORSO ITALIANO Tra gli appuntamenti fissi della Petersen Car Week c’è anche Concorso Italiano, anch’esso destinato, per il 2020, a svolgersi in maniera virtuale. Il che, almeno per noi, è un’ottima notizia, perché vuol dire poter assistere alla manifestazione senza dover per forza andare in California. Basta collegarsi al canale YouTube del Petersen Automotive Museum, e gustarsi tutto il palinsesto. Certo non è la stessa cosa... E nel caso, sappiate che è già stata fissata la Monterey Car Week 2021.

COME VEDERLO A ogni buon conto, Concorso Italiano è solo uno degli appuntamenti che si tengono nei cinque giorni della manifestazione, ma è quello che a noi interessa maggiormente, visto che ruota attorno alle auto italiane che hanno fatto la storia. L’evento si svolgerà a Ferragosto alle 8 del mattino (ora della California), quindi alle 17.00 italiane. In quel momento verranno messi online i video girati da chi ha preso parte all’evento, in cui i possessori di un’auto italiana racconteranno la storia della propria vettura, mostrandone la bellezza sino ai dettagli più particolari e nascosti. Appassionati che, presentando i loro modelli classici e stradali, mostrano l’evoluzione del design e della tecnica dagli anni Trenta ai giorni nostri.

LE DICHIARAZIONI Tom Mc Dowell, Presidente di Concorso Italiano, ha detto: “Quest’anno tante cose non sono come le abbiamo sempre vissute e Concorso non fa eccezione. Abbiamo comunque voluto tenere vivo il legame con il nostro pubblico dando vita a un Evento digitale e continuando il supporto alla Jacob’s Heart Foundation come è nostra tradizione”. “La partecipazione dei proprietari di auto è stata sorprendente”, ha proseguito Raffaello Porro, co-organizzatore dell’evento. “Tutti ci hanno dato appuntamento al 2021 quando, se tutto andrà bene, ci incontreremo di nuovo dal vivo per una grande festa. Gli eventi digitali semplificano molto la vita ma non danno le stesse emozioni di quelli dal vivo”.

APPUNTAMENTO A FERRAGOSTO Le tante, e bellissime immagini di questo articolo fanno riferimento - naturalmente - alla Monterey Car Week 2019. Il palinsesto della Petersen Car Week 2020 sarà visibile online sul canale YouTube degli organizzatori, ma anche su Instagram @ConcorsoItaliano e Facebook @ConcorsoItaliano.