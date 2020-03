RIAPERTURA IL 16/04 L'Automobile Club Milano si adegua ai nuovi decreti sempre più stringenti. In ottemperanza all'ordinanza della Regione Lombardia del 22 marzo, gli sportelli di Corso Venezia 43 Milano rimarranno chiusi al pubblico fino al 15 aprile. La riapertura, prevista per il 16 aprile, averrà nel rispetto delle disposizioni anti-contagio.

I CONTATTI IN CASO DI NECESSITÀ Nonostante la chiusura forzata, AC Milano rimane attivo virtualmente sui territori di Milano, Monza/Brianza e Lodi. Chiunque avesse domande può consultare il sito internet di AC Milano o, in alternativa, scrivere (o telefonare) a uno dei seguenti contatti:

ADEMPIMENTI E SCADENZE Per evitare di incappare in sanzioni o di farsi cogliere impreparati, facciamo un po' di chiarezza su deroghe e obblighi previsti per i cittadini. La Regione Lombardia ha disposto:

La sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza tra l’ 8 marzo e il 31 maggio 2020

2020 I versamenti sospesi dovranno essere effettuati (senza sanzioni/interessi) entro il 30 giugno

I veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio potranno circolare fino al 31 ottobre 2020

potranno circolare fino al 2020 Le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, o scadute dopo l’entrata in vigore del decreto, sono considerate valide in Italia fino al 31 agosto 2020

IN ITALIA A livello nazionale, poi, l’Automobile Club d’Italia si è attivato rendendo operativo un servizio di assistenza per rispondere in maniera tempestiva alle richieste di informazioni in arrivo da tutto lo Stivale.

IL NOSTRO SPECIALE Se avete ancora qualche dubbio, tutto quello che c’è da sapere per muoversi, per circolare, per tenere in ordine l’auto, per le proroghe e gli slittamenti delle scadenze ecc. lo trovate nel nostro speciale dedicato all’auto in questo periodo di emergenza da coronavirus.