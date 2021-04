UNIONE DURATURA DS Automobiles, il luxury brand di casa Stellantis, nel 2021 scommette tutto sull’immagine. Il marchio francese ha siglato di recente un accordo della durata di tre anni con la Federazione Italiana Golf - una scelta non casuale, che punta a dare ancor più lustro alla gamma elettrificata E-Tense. Una sigla, ques'ultima, che identifica tutti quei modelli ad alto contenuto tecnologico, siano essi 100% elettrici - come il SUV compatto DS3 Crossback E-Tense (qui la prova video) o ibridi plug-in, come il possente crossover DS7 Crossback E-Tense e la berlina DS9 E-Tense. Quest’ultima sarà disponibile a breve nei DS Store.

VALORI CONDIVISI Molti sono i valori comuni che la gamma DS E-Tense condivide con il mondo del golf: sostenibilità ambientale, raffinatezza, attenzione ai dettagli, benessere a bordo, tecnologia e savoir-faire. Il sodalizio fra questi due mondi si concretizza in una solida partnership, che farà di DS Automobiles il Main Partner della Federazione, nonché Title Sponsor dell’Open d’Italia - l’evento più importante e di maggior visibilità nel mondo del Golf italiano - e Main Sponsor dell’Italian Pro Tour. La presenza DS sarà costante in tutti i circoli partner e l’immagine del brand accompagnerà i golfisti in ogni fase del gioco: tracciando le distanze sul percorso, segnalando gli obiettivi principali e reclamizzando le classifiche ufficiali.

LE PAROLE DI DS AUTOMOBILES L’affinità fra DS e Golf entrerà con eleganza nel cuore degli amanti di questo sport, facendosi da portavoce di valori come l’innovazione e l’eleganza espressi sapientemente in DS3 Crossback E-Tense, DS7 Crossback E-Tense (qui la prova su strada), DS9 E-Tense e DS4 E-Tense - quest’ultima in arrivo in Italia verso la fine del 2021. “Cercavamo per il nostro brand un territorio a noi affine che potesse diventare un terreno di gioco dove esprimere tutto il nostro savoir-faire. Lo stile e la raffinatezza, anche quando si viaggia, sono certamente valori che un appassionato di golf oggi ricerca e noi abbiamo la risposta per soddisfare questo suo desiderio. La tecnologia, la qualità dei materiali, l’attenzione al dettaglio e la sostenibilità ambientale con cui ogni nostro modello viene progettato sono elementi che caratterizzano anche il gioco del golf”, ha dichiarato a margine Francesco Calcara, Managing Director DS Automobiles Italia.