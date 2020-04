EROE DI GUERRA Se considerassimo le auto alla stregua di soldati di un esercito, questa Dodge WC-57 Command Car sarebbe indiscutibilmente il loro Generale. Riconosciuta a tutti gli effetti come la progenitrice del pick-up Dodge Power Wagon, la magnifica WC-57 Command Car che vedete nella gallery fa parte delle 377.710 unità prodotte per l'esercito statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1942 al 1945. Nello specifico la WC-57, nome in codice Prestone 44, è davvero unica nel suo genere, in quanto appartenuta al celebre generale americano George S. Patton.

ARMATA FINO AI DENTI Soprannominato “Generale d’acciaio”, Patton è passato alla storia per il suo carattere eccentrico e per la sua grande abilità nella conduzione di operazioni militari complesse. La leggenda vuole che portasse sempre con sé una Colt SAA con manico in avorio come arma d'ordinanza. In una qualche maniera, questa Dodge WC-57 è il riflesso del suo spirito bizzarro e temerario. L’auto venne modificata in Inghilterra nel 1944, seguendo le esplicite richieste del generale americano. Vennero applicate blindature nella parte anteriore e posteriore, segnalatori acustici, una bandiera di riconoscimento con le insegne del Comandante e una mitragliatrice antiaerea Browning M2 calibro 50. Davanti al divanetto posteriore venne poi installata una ringhiera metallica, cosicché il Generale potesse alzarsi in piedi durante la rassegna delle truppe e nei discorsi agli uomini. A spingere questo gigante, un 6 cilindri in linea benzina made in Dodge.

ALL’ASTA Con ogni probabilità l’auto seguì la III Armata americana di Patton per tutta la Campagna in Europa, accompagnando le truppe alleate dalle spiagge della Normandia fino al cuore della Germania. Ironia della sorte, il Generale Patton perse la vita poco dopo la conclusione delle ostilità, rimanendo vittima di un incidente stradale con un autocarro mentre era a bordo di una Cadillac 75 del suo staff. La bellissima Dodge WC-57 Command Car del “Generale d’acciaio”, completamente restaurata, andrà all’asta dall’11 al 14 giugno per conto del WorldWideAuctioneers in concomitanza con l’Americana Festival che si terrà a Auburn, nello Stato dell’Indiana.