PIANO B Liberarsi ''in toto'' di un veicolo, oppure, rottamare solo il contenuto del suo cofano (anteriore, o posteriore). E in luogo di un 4 cilindri (ma anche di un V8...), sistemare un propulsore elettrico. Signore e signori, e-crate motor by Electric GT, ovvero l'arte di elettrificare anche il passato. Di che stiamo parlando? Seguiteci.

IL CONTESTO Un giorno, ormai lo sappiamo, le auto diesel e benzina marciranno ognuna dentro una rimessa come pezzi da museo. Dal Giurassico delle automobili a combustione interna, all'Illuminismo dei motori elettrici. Il processo è irreversibile e interesserà sia le nuove auto, sia a maggior ragione le auto storiche. E se esistesse un modo per portare a spasso la propria nonnina anche in un mondo in cui bielle e pistoni non saranno più liberi di agitarsi? Il ''lockdown'' dei propulsori termici, non necessariamente mette in naftalina anche i modelli che ne sono equipaggiati.

E-CRATE ENGINE Da qui il business della compagnia californiana Electric GT: convertire il powertrain da termico a 100% elettrico, permettere a signore anziane destinate ad una casa di riposo di uscire a passeggiare anche in tempi di divieti. In perfetto stile crate engine (ne abbiamo parlato qui), niente installazione, solo vendita e consegna a domicilio. Un pacchetto chiavi in mano, montarlo sono poi affari tuoi. Ma c'è il libretto di istruzioni, e un buon meccanico non andrà in panico.

SOTTO IL VESTITO, NIENTE Semplice a dirsi, più complesso a farsi. Electric GT sembra tuttavia aver individuato la formula magica per trasformare in insospettabili auto elettriche anche gloriose testimoni della storia dei motori. Il sito ufficiale cita mostri sacri come Ferrari 308 GTS (che dopo il trattamento, diventerà 308 GTE: vedi video sopra), Chevrolet Corvette, Ford Mustang (o Ford E-stang). Nel portfolio (vedi gallery), anche la nostrana Fiat 124 Spider e il pullmino Volkswagen Type 20. Il kit confezionato dai tecnici USA è in grado di adattarsi a una miriade di modelli originariamente spinti da unità a 4 cilindri, ma anche a 6 e 8 cilindri. Sarebbero 10 milioni, secondo le stime di Electric GT, gli esemplari costruiti tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta potenzialmente elettrificabili.

ELECTRIC V8 La versione che in patria va per la maggiore è ovviamente l'e-crate motor 413, cioè quella specificatamente progettato per modelli V8. Trattasi di un sistema ''plug and play'' meravigliosamente disegnato per assomigliare a un V8 ''small block'' convenzionale e predisposto per una facile installazione, utilizzando i supporti OEM o aftermarket disponibili. Consiste principalmente in un motore sincrono a magneti permanenti raffreddato a liquido che sviluppa 275 CV di potenza e 506 Nm di coppia (pressoché istantanea). Caratteristica più unica che rara, può essere adattato anche a una trasmissione manuale.

ELETTRO REPLICA Il blocco motore elettrico integra diversi moduli batteria Ox Drive, ciascuno con una capacità di 25 kWh, ma è possibile collegare facilmente una batteria aggiuntiva, per maggiore potenza e maggiore autonomia di percorrenza. Incluso nel pacchetto è anche un caricabatterie di bordo da 13 kW, con un'opzione di ricarica rapida in corrente continua che verrà aggiunta nel 2021. Il sistema 413 è inoltre preprogrammato per utilizzare la frenata rigenerativa.

PACCO REGALO Precostruito, precablato, pretestato al banco. Il pack di Electric GT include tutti i componenti e le istruzioni per l'installazione, che può essere eseguita con competenze meccaniche di base in circa 50 ore di lavoro. Rispetto al costo totale dell'operazione, la manodopera sarà però una voce trascurabile: i prezzi per l'e-crate 413 partono da 65.000 dollari tutto incluso. Cioè il prezzo di poter guidare la propria auto storica anche in un futuro (non troppo immaginario) ''petrol free''.