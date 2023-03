Concorso Italiano 2023, la 38esima edizione ai blocchi di partenza

Dopo il successo di quella dello scorso anno, la manifestazione Concorso Italiano è stata confermata anche per il 2023, durante la Monterey Car Week che si terrà in California a partire dal 19 agosto, sui prati del Bayonet & Black Horse Golf Course di Seaside. Ed è proprio per dare il giusto risalto alla festa dei motori Made in Italy che Tom McDowell, presidente della MCW, ha presentato la 30esima edizione di Concorso Italiano per la prima volta proprio in Italia, nella sede milanese dell’Automobile Club Milano. Insieme a lui, in conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente di AC Milano Geronimo La Russa, Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, Raffaello Porro, Event Ambassador di Concorso Italiano, Roberto Giolito, Fiat/Alfa Romeo/Lancia Abarth Heritage e Valentino Balboni, test driver di Lamborghini.

Concorso Italiano, presentata l'edizione 2023. Uno scatto della conferenza stampa

L’EVENTO Concorso Italiano 2023 si svolgerà ad agosto a Seaside, in California, e si articolerà in due giornate ricche di appuntamenti: mercoledì 16 agosto alle 8, presso la Clubhouse del Black Horse Golf Course, si svolgerà la tavola rotonda Connect2Cars. Al termine i partecipanti potranno mettersi al volante delle loro vetture italiane storiche per un tour panoramico lungo le strade della contea di Monterey. Il momento clou dell’evento sarà sabato 19 agosto, quando si raduneranno circa mille tra auto e moto storiche italiane, grazie all’adesione di numerosi club e collezionisti: in quell’occasione sarà possibile ammirare Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini e Alfa Romeo.

Concorso Italiano, presentata l'edizione 2023. Uno scatto dell'evento dello scorso anno

TUTTI GLI APPUNTAMENTI Nel corso della giornata ci sarà il concorso Best of Marque, momenti per festeggiare i 60 anni di Lamborghini, i 60 anni di Maserati Quattroporte, i 60 anni della divisione Autodelta, i 70 anni di Lancia Appia e i 100 anni dall’uscita della prima Alfa Romeo Quadrifoglio. Tra le auto esposte la Fiat X1/9, piccola ed eccentrica sportiva torinese nata dalla matita di Marcello Gandini, e la Maserati Merak, sportiva 2+2 del Tridente stilizzata da Giorgetto Giugiaro.

Concorso Italiano, presentata l'edizione 2023. Uno scatto dell'evento dello scorso anno

I PREMI 2023 Nel corso della giornata saranno consegnati i premi 2023:

Best in Show Award - assegnato a Roberto Giolito , car designer entrato nel Centro Stile Fiat nel 1989. Da sempre impegnato in progetti molto particolari e insoliti, come quello per la Downtown, una vettura 2 porte con guida centrale e portiere a parallelogramma. Giolito è conosciuto in tutto il mondo per aver realizzato alcune delle vetture più rinomate nel mercato automobilistico italiano come la Fiat Multipla del 1998 e la Fiat 500 del 2007 . È stato insignito di prestigiosi premi quali: World car design of the year nel 2009 e Compasso d’Oro per il design industriale nel 2011. Oggi è responsabile del dipartimento Fiat/Alfa Romeo/Lancia/Abarth Heritage.

- assegnato a , organizzatore di Automotoretrò, e a . Giuseppe Gianoglio riceverà il prestigioso riconoscimento come premio alla sua lunga carriera. Automotoretrò , promuovendo il collezionismo privato e la diffusione della cultura motoristica. Valentino Balboni Award - ospite fisso di Concorso Italiano, Balboni sceglierà a suo insindacabile giudizio la Lamborghini più meritevole da premiare

- ospite fisso di Concorso Italiano, Balboni sceglierà a suo insindacabile giudizio Doug Magnon Preservation Award - presentato da Adolfo Orsi, è un riconoscimento dedicato a Doug Magnon, proprietario di una delle più grandi collezioni di Maserati al mondo, il Riverside International Automotive Museum

Concorso Italiano, presentata l'edizione 2023. Uno scatto della conferenza stampa con Geronimo La Russa

TUTTE LE INFO Chi vuole partecipare all’evento può acquistare il biglietto standard sul sito concorso.com, oppure il ticket CI VIP Club per esporre l’auto durante la manifestazione.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/03/2023