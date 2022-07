Concorso Italiano 2022: anticipazioni su ospiti e programma

La manifestazione dedicata ai motori "Made in Italy" torna alla Monterey Car Week, nella splendida cornice di Seaside in Califonia

Concorso Italiano, la festa dei motori Made in Italy più autentica della Monterey Car Week, torna il 20 agosto 2022 con la sua 37ª edizione. L’evento si svolgerà sul fairway del Bayonet & Black Horse Golf Course a Seaside in Califonia. Si inizierà con Connect2Cars, una prestigiosa tavola rotonda che avrà luogo mercoledì 17 agosto alle ore 8.00 presso la Clubhouse del Black Horse Golf Course. Tom McDowell, Presidente di Concorso Italiano, e Raffaello Porro, co-organizzatore dell’evento, apriranno il dibatto introducendo e intervistando gli ospiti presenti. Alla fine del dibattito tutti i partecipanti si metteranno alla guida delle loro vetture italiane storiche e avranno l’occasione di fare un giro panoramico lungo le strade della contea di Monterey.

I gioielli del ''Made in Italy'' alla Monterey Car Week

SI CELEBRA LA 250 GTO Il secondo giorno, il 20 agosto, sarà dedicato all’evento principale, per il quale quest’anno è prevista la partecipazione di oltre 900 auto e moto grazie all’adesione di numerosi club e collezionisti che esporranno modelli iconici di prestigiosi brand, tra cui: Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini e Alfa Romeo (qui il nostro approfondimento sull'edizione 2020). L’edizione di quest’anno sarà l’occasione per celebrare i 60 anni della Ferrari 250 GTO del 1962: uno dei modelli più desiderati, apprezzati dalla Casa di Maranello. Best in Show Award 2022, nasce dalle mani creative e visionarie di Fabrizio Giugiaro, da sempre legato a Concorso Italiano. Un nuovo concept - una sintesi di forme ed emozioni - un oggetto che cela le forme di un’automobile, come se volesse lasciare intravedere le forme di una super car italiana del futuro. Il premio con le sue linee e il suo colore, rosso acceso, crea un rimando immediato a un’auto italiana da corsa. Il premio è realizzato da SuperStile (www.superstile.com) azienda italiana fondata nel 2015 da Davide Palmisano.

Ferrari 250 GTO

TRADIZIONE ITALIANA La Bella Macchina Award, quest’anno è dedicata a Maurizio Corbi, Mariella Mengozzi e Benedetto Camerana, protagonisti della Hall of Fame 2022. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato a Maurizio Corbi per celebrare la sua lunga carriera in qualità di senior designer di Pininfarina. Allo stesso modo verranno premiati Mariella Mengozzi e Benedetto Camerana del MAUTO di Torino, per essersi saputi distinguere per le loro iniziative e per aver sempre tenuto alta la tradizione italiana nel settore delle quattroruote. Valentino Balboni Award 2022, realizzato da Daniel Bund - giovane e affermato artista carpigiano - invitato a creare il premio che prende il nome del leggendario collaudatore Lamborghini. Valentino Balboni, ospite fisso di Concorso Italiano, anche quest’anno sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la Lamborghini più meritevole da premiare. Al fortunato vincitore andrà l'opera realizzata da Bund, che interpreta l'immagine e la passione del mondo Lamborghini attraverso le sue note pop.

Valentino Balboni e Lamborghini Gallardo

IL TRIDENTE CHE INFIAMMA Doug Magnon Preservation Award quest’anno sarà presentato da Adolfo Orsi. La famiglia Orsi è stata proprietaria di Maserati dagli anni Trenta al 1968 e oggi Adolfo è la memoria storica di tutto ciò che riguarda il marchio. Il Doug Magnon Preservation Award è un riconoscimento dedicato a Doug Magnon, proprietario di una delle più grandi collezioni di Maserati al mondo, il Riverside International Automotive Museum. Il Premio è destinato al proprietario di una Maserati che non è mai stato tentato dalla voglia di modificare la propria auto per cercare di migliorala e renderla ancora oggi perfetta, ma che ha preferito preservarne l’esperienza di guida. I visitatori potranno partecipare all’evento acquistando il ticket standard o il ticket CI VIP Club sul sito www.concorso.com e registrare la propria auto per esporla per tutta la durata della manifestazione.