Concorso Italiano 2022: la 37° edizione è stata un successo!

Alla kermesse californina sono andati in scena goielli senza tempo del Made in Italy. Più di 1.000 i modelli in esposizione

È andato oltre le migliori aspettative il successo ottenuto dalla 37ª edizione di Concorso Italiano: la grande festa dei motori Made in Italy, svoltasi in occasione della prestigiosa Monterey Car Week, sul fairway del Bayonet & Black Horse Golf Course a Seaside in California (qui la nostra anteprima). Un appuntamento letteralmente rinato dopo i duri anni del COVID (la pandemia aveva costretto gli organizzatori a organizzare una versione virtuale nel 2020 e un’edizione contingentata nel 2021, con solo pubblico americano). La manifestazione si è chiusa con un bilancio positivo, cha visto la presenza di circa 4.000 partecipanti tra collezionisti e appassionati. Oltre 1.000 i modelli esposti da e per il pubblico internazionale amante del tricolore, che ha potuto ammirare vere e proprie opere d’arte su quattro e due ruote.

Lamborghini Countach al Concorso Italiano 2022

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI ''Quest’anno abbiamo celebrato Maurizio Corbi, senior designer di Pininfarina, Mariella Mengozzi e Benedetto Camerana del Mauto di Torino. Il pubblico americano apprezza sempre la presenza dei protagonisti italiani, specialmente quando hanno esperienze coinvolgenti da raccontare'', ha dichiarato Tom McDowell Presidente di Concorso Italiano. ''Un'edizione con il sorriso, con tanta voglia di fare festa. Una festa all'insegna delle auto italiane sotto al sole californiano. Un evento che cresce restando fedele al suo DNA e già pensiamo alla prossima edizione, sabato 19 agosto 2023'', ha commentato invece Raffaello Porro Co-organizzatore di Concorso Italiano.