VANTAGGI ESTIVI A partire dal 1° agosto Citroen si veste da Babbo Natale fuori stagione e offre l'ecobonus su tutti i veicoli della gamma: fino a 8.000 euro di sconto per chi acquista un'auto nuova. L'iniziativa, in particolare, si applica a tutti i veicoli della gamma, dalle citycar alle 7 posti, cioè anche a quelli che superano i limiti imposti dagli ecoincentivi statali. Bonus valido infine anche in assenza di rottamazione. Maggiori dettagli sul sito web ufficiale.

LA LEGGE Vale la pena ricordare come la nuova Legge Rilancio dal 1° agosto prevede la possibilità di ottenere ecoincentivi statali non solo su auto elettriche e ibride, ma per tutti i veicoli le cui emissioni di CO2 siano inferiori o uguali a 110 g/km. In caso si rottami un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, l'incentivo statale aumenta ulteriormente.