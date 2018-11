Autore:

Giulia Fermani

IN VIAGGIO CON C5 Assetto ben posizionato su ruote di grandi dimensioni, una distanza dal suolo di 23 cm e posizione di guida rialzata per dominare la strada. Sono questi gli assi nella manica con cui Citroen C5 Aircross 71° N Limited Edition è partita da Milano alla volta di Capo Nord per la sfida della White Cruise. A bordo della edizione speciale del nuovo Suv del Double Chevron ci sono Max Gionco e la sua compagna Chiara, già protagonisti della Crociera Gialla Milano-Pechino con Citroen C4 Cactus.

COM' E' Citroen C5 Aircross 71° N, la versione di pre-lancio strettamente di serie, è partita ieri - il 28 novembre- alla volta della White Cruise, il viaggio che attraverserà 30° di latitudine, da Milano alla volta di Capo Nord, la cui coordinata geografica ha dato il nome alla Limited Edition. Prenotabile solo on-line (33.700 euro), Citroen C5 Aircross 71° N è equipaggiata con motore BlueHDi 130 S&S abbionato a un cambio automatico EAT8. Completano l’offerta cerchi in lega 19 pollici ART, tetto in vetro panoramico apribile, numerosi aiuti alla guida e sei tecnologie di connettività: il Touch Pad 8 pollici, la funzione Mirror Screen, il Citroen Connect Nav, il Citroen Connect Box, la ricarica wireless per smartphone e la ConnectedCAM Citroen.