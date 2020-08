STRAVAGANTE L’immaginazione umana non ha davvero limiti, chi si sarebbe mai aspettato di veder nascere un go-kart dal parafango di una Volkswagen Beetle? È vero, si tratta soltanto di un raffinato lavoro di fotoritocco, che con probabilmente non vedrà mai la luce. Ciò nonostante il realismo delle immagini e una serie di dettagli ben curati fanno di questo bizzarro rendering qualcosa di più di un semplice esercizio di stile. Il merito è tutto di Aldekas Studio, un gruppo messicano di appassionati molto attivo sui social network e con la passione per le classiche Volkswagen.

VINTAGE Bugkart Wasowski, questo il nome originale del progetto, trae ispirazione dalla mitica Type 1 di Wolfsburg, l’indimenticabile Maggiolino che conquistò il cuore di moltissimi italiani. Proposto con una colorazione verde oliva, il piccolo go-kart di Aldekas è essenzialmente un parafango installato su una struttura tubolare che funge da telaio. Posizionato proprio sotto la sella retrò in pelle, un piccolo motore. Dando un occhio al posteriore si notano invece freni a disco con pinze rosse e terminali di scarico sdoppiati. Ad aggiungere un tocco di classe ci pensa poi l’elegante manubrio cromato. Che dire, più che un go-kart la Bugkart Wasowski sembra proprio una hot-rod in miniatura!